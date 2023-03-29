Başbakan Yardımcısı Ataoğlu: “Kütüphaneler insanlık tarihinin sığınağıdır”

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, kütüphanelerin, insanlık tarihinin sığınağı, toplumun kültür ve medeniyet birikiminin en önemli hazineleri olduğunu vurguladı.

Başbakan Yardımcısı Ataoğlu, “Kütüphane Haftası” nedeniyle yayımladığı mesajda, kitapların, tarihler ve uygarlıklar boyunca doğru sözler ve örnek yaşantılarla dolu olduğunu ifade ederek, bilim, kültür, sanat, edebiyat ve tarih gibi alanlarda bir milletin hafızasını oluşturan kütüphanelerin, geçmişi geleceğe taşıyan en önemli yapılar olduğunu kaydetti.

“Okumak geleceğimizi aydınlatırken aynı zamanda bizi dünyadaki gelişmelerden ve değişmelerden de haberdar eder” diyen Ataoğlu, bilgiye ulaşmayı sağlayan yollardan birinin de insanlara bilgi hazinelerinin kapılarını açan kütüphaneler olduğunu belirtti.

Bilgi çağında olunmasına ve farklı teknolojik depolama yöntemlerinin var olmasına rağmen, kitaba ve kütüphaneye olan ihtiyacın halen devam ettiğinin altını çizen Fikri Ataoğlu, “Unutmayalım ki, kitaplar vazgeçemeyeceğimiz ve vefakar dostlarımızdır” dedi.

Eğitim hayatının vazgeçilmezi kitaplarla olan dostluğu canlı tutarak, çocuklara da bu sevgiyi aşılamak gerektiğini kaydeden Başbakan Yardımcısı Ataoğlu, okuma sevgisinin hiç eksilmemesi dileğiyle, Kütüphane Haftası’nı kutladı ve tüm kütüphane çalışanlarına sağlıklı ve huzurlu günler diledi.

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29/03/2023 15:42