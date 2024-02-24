Başbakan Yardımcısı Ataoğlu’nun Berat Kandili mesajı…

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24/02/2024

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Başbakan Yardımcısı Ataoğlu’nun Berat Kandili mesajı…

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, bu gece idrak edilecek ‘Berat Kandili’ nedeniyle mesaj yayımladı.

Ataoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Mübarek Berat Kandili'nin manevi atmosferi içerisinde, birlik ve beraberlik duygularımızın daha da güçlenmesi, ülkemizin her karış toprağında sevgi ve hoşgörüyle dolup taşması dileğiyle, başta İslam aleminin olmak üzere tüm milletimizin Berat Kandili mübarek olsun. Birbirimize kenetlenerek, ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşıma azmiyle doluyuz. Rabbim, milletimize ve vatanımıza her daim mutluluk ve huzur versin.

Sevdiklerimizle, birlik ve beraberlik içinde geçireceğimiz bu mübarek gecede dualarımızın birleşmesi dileğiyle. Hayırlı Kandiller.”

24/02/2024 15:29
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TAGS: Ataoğlu, Berat Kandili
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