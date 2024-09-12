Başbakan Yardımcısı Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu, KP TV’de konuştu.

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12/09/2024

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Başbakan Yardımcısı Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu, KP TV’de konuştu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın geçtiğimiz günkü ziyaretinde uçak bileti fiyatlarını konuştuklarını açıklayan Ataoğlu, “Sefer sayıların artırılması, alternatif şirketlerin gündeme gelmesini konuştuk. Türkiye’ni İç hatlar mevzuatını gündeme getirdik” dedi.

Ataoğlu, “ hayat pahalılığı, Uçak bileti fiyatları gibi ülke gündeminde şikayetler var. Önümüzdeki yılı düşünerek charter seferleri artırmak için teşvik sistemi üzerinde çalışıyoruz” dedi.

Hayatı ucuzlatmak adına DP olarak kooperatifler üzerinde de yeni bir çalışma yaptıklarını açıklayan Ataoğlu, “ Üreticinin elindeki ürününü hızlı ve uygun fiyata tüketiciye ulaşması için kooperatifçilik mantığını geliştirmek ve yaymak istiyoruz. Kooperatifçilik mantığı ile hesap eden arkadaşlarımız, Domates’in 100’TL yerine, 35 TL’ye satılabileceğini söylüyor” diye konuştu

12/09/2024 17:54
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TAGS: Başbakan Yardımcısı Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu, KP TV’de konuştu.
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