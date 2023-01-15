Başbakan yeni kararı duyurdu

Nepal'de onlarca kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasının ardından Başbakan Pushpa Kamal Dahal, yarın ülke genelinde ulusal yas ilan edildiğini açıkladı.

Nepal'deki uçak kazasında can kaybı 68'e yükselirken ülkede yas ilan edildi. Başbakan Pushpa Kamal Dahal yaptığı açıklamada, yarın ülke genelinde ulusal yas ilan edildiğini bildirerek, herkesin bölgedeki kurtarma çalışmalarına destek olmaları çağrısında bulundu. Yetkililer, bölgedeki arama-kurtarma çalışmalarına yarına kadar ara verildiğini aktardı. Başbakan Dahal liderliğindeki acil kabine toplantısının ardından açıklama yapan Maliye Bakanı Bishnu Paudel, hükümetin kazanın nedenini araştırmak için bir komite kurduğunu ifade ederek, komitenin kaza ile ilgili 45 gün içinde rapor vermesinin beklendiğini açıkladı.

YETİ HAVAYOLLARI YARIN YAPILACAK TÜM NORMAL UÇUŞLARI İPTAL ETTİ

Yeti Havayolları tarafından yapılan açıklamada, hayatını kaybeden yolcular için ilan edilen yas nedeniyle yarın için tüm normal uçuşlarını iptal edildiği duyuruldu. Aynı zamanda Tara Air'in de sahibi olan Yeti Havayolları’nın düşen uçakta dahil filosunda toplam 6 adet ATR 72 tipi uçak bulunuyor.

AB, 2013’TEN BU YANA NEPAL HAVAYOLLARINI HAVA SAHASINA SOKMUYOR

Everest de dahil olmak üzere dünyanın en yüksek 14 dağından sekizine ev sahipliği yapan Nepal’de, 2000 yılından bu yana yaklaşık 350 kişi uçak veya helikopter kazalarında öldü. Avrupa Birliği (AB), güvenlik endişelerini öne sürerek 2013'ten bu yana Nepal Havayollarını hava sahasına sokmuyor.

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15/01/2023 20:19