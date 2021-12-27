Başbakan'dan asgari ücret açıklaması

Başbakan Faiz Sucuoğlu brüt 7 bin TL, net 6 bin 90 TL’lik asgari ücretin “tavsiye” kararı olarak Resmi Gazete’de bugün itibariyle yayınladıklarını, 10 günlük itiraz sürecinin başladığını kaydetti.

Başbakan Faiz Sucuoğlu asgari ücret ile ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Ben şahsen 7 bin TL’nin işçilerimiz için yeterli bir rakam dahi olmadığını düşünüyorum, tarafların masayı terk etmesini doğru bulmadım. Benim tartıştığım şey usul konusudur. 7 bin TL bugünkü koşullarda para değil” dedi.

Bu habere tepkiniz:



27/12/2021 16:32