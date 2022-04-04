Başbakan'dan elektrikte yeni düzenleme açıklaması

Haber Kıbrıs Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Ekmekçi’nin sorularını yanıtlayan Başbakan Faiz Sucuoğlu, elektrik faturalarında önümüzdeki ay yeni düzenleme yapılacağını açıkladı.

Başbakan Dr. Faiz Sucuoğlu, " elektrik faturalarında önümüzdeki ay yeni düzenleme yapılacak. Mart ayında havaların çok soğuk olması ve fiyatların artırılması bu faturalara neden oldu. Gelen akaryakıt ve dövizdeki yükselmeden dolayı oldu. Dünden beridir bana da bayağı şikayet geliyor. Bu konuyu Bakanlar Kurulu'nda değerlendireceğiz yeniden. Bugün grup toplantısında da bu konuyu konuşacağız." diye konuştu.

Başbakan Faiz Sucuoğlu, Haber Kıbrıs’ta Hüseyin Ekmekçi’nin programına bağlanarak vatandaşları bugün itibarı ile ciddi bir sıkıntıya sokan elektrik faturaları ile ilgili açıklama yaptı. Konunun Bakanlar Kurulu’nda yeniden görüşüleceğini belirtti.

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04/04/2022 09:40