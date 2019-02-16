Başbakan'dan Kıb-Tek Açıklaması

Başbakan Tufan Erhürman, BRT’de Basın Odası programına katıldı, önemli açıklamalarda bulundu.

Erhürman, “Toplu İş Sözleşmesi olduğunu bana 3 ay önceden Hüdaoğlu söylemişti. Sendika da aynı şekilde randevu almışlardı. Ancak ben sendikaya da bunu çok da onaylamadığımı söylemiştim. Sendikanın muhatabı ben değilim. Sendikanın muhatabı sayın bakandır. Şundan haberdar değilim. TİS’in imzalandığını ben de imzalandıktan sonra öğrendim. Kimsenin haberdar olmadığı noktada benim de görüşlerimin içinde olmadığı bir TİS’i onaylamam” diye konuştu.