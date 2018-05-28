Başbakan’dan ‘olayı çözün’ talimatı

Başbakan Tufan Erhürman, Gelir ve Vergi Dairesi Müdürü Özdemir Kalkanlı’nın aracının kundaklanması olayıyla ilgili girişimde bulundu.

Başbakan Erhürman’ın Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tevfik Algan ve Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu’nu makamına çağırarak olayı kısa sürede çözmeleri talimatı verdiği öğrenildi. Erhürman’ın Özdemir Kalkanlı’nın aracının kundaklanması olayını çözmesi için hem GKK Komutanı hem de PGM Müdürü'ne toplantıda ciddi uyarılarda bulunduğu belirtildi.