Başbakan'dan Sendikalara Net Mesaj: ''Geri Adım Atmayacağız''

Başbakan Ünal Üstel, sendika başkanlarının bekleyişi devam ederken, hükümetin tavrını net bir şekilde ortaya koydu.

Üstel'in yakın çevresine "taviz yok, sendika başkanları dışarıya çıkarılsın" dediği iddia edilerek, "geri adım atmayacağız" mesajı verildi.

Hükümet Görüşmeye Gelmedi Meclis’te sendika yetkililerini görüşmeye çağıran hükümetin toplantıya katılmadığı öğrenildi. KTAMS Başkanı Güven Bengihan, "45 dakikadır burada bekliyoruz. Bu tavır tam anlamıyla saygısızlık," diyerek duruma tepki gösterdi.

Meclis Mavi Salon’da bekleyen sendika başkanları ise "Muhatap yok, biz de burayı terk etmiyoruz," diyerek hükümetin yaklaşımını protesto etti. Grev ve Yasa Tasarısı Tepkisi Bengihan, "Limanlar ve Meclis’te grev yasağı koyacaklarını duyduk," diyerek, hükümetin olası yasaklara karşı sendikal hareketi engellemeye yönelik adımlarını eleştirdi.