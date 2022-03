Başbakan'dan Sucuoğlu’ndan Ertuğruloğlu yorumu

Başbakan Faiz Sucuoğlu kabine değişiminin söz konusu olmadığını Türkiye’nin kişiler üzerinden politika belirlemediğini kaydetti.

Başbakan Faiz Sucuoğlu Kanal T’de yayınlanan Dilek Kırıcı ile Açık Oturum programına katıldı.

Yeni seçilen vekillere bakanlık verilmemesi konusundaki eleştirileri yanıtlayan Sucuoğlu, “Önce pişmeleri lazım” dedi ve ekledi:

“İlk kez 9 yeni milletvekili girdi, UBP tarihinde bir ilktir bu. Önce bir meclisin tozunu yutması gerekir yeni vekilin. Yasa nasıl yapılır, kürsü hakimiyeti, muhalefetten gelecek eleştirileri göğüsleme gibi yenilerin bir süre tecrübe edinmeye ihtiyacı var. Yeni seçilen 9 arkadaşımız da kendi alanlarında bilgili, dolu arkadaşlar.”

3 ayda bir anket yapacağız

Bakan değişimi konusunda ise anketler yapacaklarını anlatan Sucuoğlu başarısızlık görüldüğü takdirde gerekenin yapılacağını kaydetti:

“3 ayda bir performansla ilgili anket yapacağız. Bakanların seçtiği bürokratların performansı ve halkın işlerden memnuniyeti. Bunu biz anketler şeklinde ölçeceğiz. Bunun sonucunda başarısızlık görülürse, kim isterse olsun O’na teşekkür edeceğiz.”

Bakan değişimi yok ama…

Başbakan Sucuoğlu şu an bir Bakan değişimi söz konusu olmadığını belirtti ama bir de açık kapı bıraktı: “Anormal bir durum olmazsa, bizi aşan bir durum olmaz ise şu an bir bakan beklentisi yoktur. Öyle bir süreçten geçiyoruz ki tarih böyle bir süreç yazmadı! Savaş var, petrol fiyatı her gün artıyor, arpa buğday, hammaddeyi bulmakta zorlanıyoruz. Güney’den gelenler bir çok şeyi buradan alıp gidiyor. Yağlar paket paket alınıyor. Tüm Avrupa’da da bu sıkıntı var. Bir plan yapıyorsun, 24 saatte değişiyor. Bunalan bir arkadaş olursa ve devam edemez elbette değişebilir.”

“Tahsin Ertuğruloğlu’nun Bakan olması talep edildi mi?” Sorusunu yanıtlayan Başbakan şöyle konuştu:

“Tahsin Bey çok değerli bir insan. Ben politikaya girdiğimde kendisi UBP’nin başındaydı. Daha sonra ayrılmış başka bir parti kurmuştu. Ama dostluğumuz devam etti. Türkiye isim bazında iş yapacak bir devlet değildir. Politikalar elbette Anavatan için önemlidir ama kişiler üzerinde bunu yapmaz.”

