İspanya Başbakanı'ndan tepki çeken çağrı!

Avrupa ülkelerinde enerji tasarrufu tedbirleri birer birer açıklanırken, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’in çalışanlara “kravat takmayın” önerisine tekstil sektörü tepki gösterdi.

İspanyol Tekstil, Deri ve Aksesuar Ticareti İş Birliği (ACOTEX) Başkanı Eduardo Zamacola, klima kullanımını düşürmesi umuduyla Başbakan Sanchez’in kravatları “oyun dışı bırakma” çağrısını “saçma” ve “müsamaha gösterilemez” olarak niteledi.

‘İFLAS ETTİRİR’

Başbakanın çağrısının sektöre zarar vereceğini, üreticileri iflas ettireceğini belirten Zamacola, başbakanın “derin yara almış sektöre destek vereceğine moda tavsiyeleri ortaya attığını” ifade etti. Öte yandan, Başbakan Sanchez’in kravat kullanmama önerisi sosyal medyada da ters tepti. Sosyal medyada öneriyi “muazzam aptallık” olarak niteleyen kullanıcılar, Sanchez’in önce işe gitmek için kullandığı “Super Puma” helikopterinden vazgeçmesi ve başbakanlığın Falcon uçağını daha az kullanması gerektiğini savundu.

Birçok Avrupa ülkesi, Rusya’nın doğal gaz kısıtlaması nedeniyle tasarruf tedbiri uyguluyor. Sanchez de yaz sıcağında çalışanların kravat takıp bunalarak klimayı çalıştırması nedeniyle “Kravat takmayın, bakın ben de takmıyorum” demişti.

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02/08/2022 08:49