Başbakan'dan vatandaşlık açıklaması

Başbakan Saner, dün akşam katıldığı bir televizyon programında yeni hükümetin vatandaşlık konusunda ne yapacağının sorulması üzerine de şöyle konuştu: Herkesin dikkatini çekmek istiyorum. Biz Hükümet Protokolü’ne aynen şunları yazdık; “Halkımızın hassasiyetleri ile ülkemizde çalışma izni ile bulunan çalışanların beklentileri gözetilerek vatandaşlık konusunun bir düzen ve disipline kavuşması için çalışma yapılacaktır. Ama yaşanan gerçekler ve mevcut yasalarımız vardır. Yasalarımız eğer evli erkek KKTC vatandaşı ise eşi 1 yıl içinde vatandaş olabilir diyor…Eğer kadın KKTC vatandaşı ise eşi 3 yıl içinde vatandaş olur. Bu kurallar şimdi değil eskiden konuldu. Bu bağlamda bekleyen vatandaşlıklar varsa olacak. Ya da bu ülkede doğacak 18-19 yaşına gelecek insanlar vatandaş olamayacak ve gidecek. Bunu gönlünüz kabul eder mi? Bizim hedefimiz hak eden insanların vatandaşlık almasıyla ilgilidir. Bu konuda hükümet protokolüne sadık kalarak yürüteceğiz.”

Bu habere tepkiniz:



11/12/2020 19:39