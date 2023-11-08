Başbakanı Üstel, Ankara’da Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile görüştü

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08/11/2023

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Başbakanı Üstel, Ankara’da Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile görüştü

Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede, enerji konusu başta olmak üzere İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü'nün aşamaları ve iki ülke arasındaki diğer gündem maddeleri değerlendirildi.

Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından “görüşmemizde, enerji başta olmak üzere İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü'nün aşamaları ile gündemimizdeki diğer konuları değerlendirdik.  

Sayın Üstel’e nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum” ifadeleriyle paylaşımda bulundu.

08/11/2023 17:21
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TAGS: Başbakanı Üstel, Ankara’da Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile görüştü
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