Başbakan’ın eşi Zerrin Üstel “Yaşlılar Haftası” dolayısıyla Lapta Huzurevi'ni ziyaret etti

Başbakan Ünal Üstel'in eşi Zerrin Üstel, “Yaşlılar Haftası” dolayısıyla Lapta Huzurevi'ni ziyaret etti.

Üstel’e UBP’nin 6 ilçe Kadın Kolları başkanı ve bazı örgüt başkanları eşlik etti.

Ziyarete ayrıca Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediye Başkanı Fırat Ataser de katıldı.

-Sakinoğlu

Lapta Huzurevi Sorumlusu Ahmet Sakinoğlu açılış konuşmasında, Lapta Huzurevi’nde yaklaşık 10 aydır görev yaptığını dile getirdi ve Huzurevi’nde halen 25 çalışan ve 32 kişinin kaldığını kaydetti.

Lapta Huzurevi’nin devlete bağlı tek huzurevi olduğuna dikkat çeken Sakinoğlu, Huzurevi’nde kalan yaşlılara diyetisyen programına göre yemekler yapıldığını belirtti.

Sakinoğlu ayrıca Huzurevi’nden yaşlıları kontrol edebilecek bir doktorun istihdam edilmesini talep ettiklerini söyleyerek, kendilerinin doktor talebine karşılık yapılan girişimler sonucunda bu ay bir doktor verileceğini belirtti.

Huzurevi’nin kapılarının herkese açık olduğunu dile getiren Sakinoğlu, yaşlıların hayattan kopmaması için dernekler ile güzel çalışmalar yapıldığını kaydetti.

-Ünal

Girne Kadın Kolları Başkanı Fatoş Ünal da, Yaşlılar Haftası dolayısıyla yaşlıları ziyaret edip hediyeler vermek istediklerini belirtti.

Yaşlıları her zaman düşünerek ilgilenmenin herkesin asli sorumluluğu olduğunu dile getiren Ünal, 6 ilçe kadın kolları olarak yaşlıların sosyal haklarıyla ilgileneceklerini söyledi.

-Üstel

Başbakan Ünal Üstel’in eşi Zerrin Üstel de konuşmasında, tüm yardım dernekleri ve kadın kollarına teşekkür etti.

Yaşlılara ve çocuklara çok önem verdiğini dile getiren Üstel, yaşlıların ihtiyaçlarının hiç bir koşulda eksik edilmemesi gerektiğini kaydetti.

Yaşlılara ayda bir doktor gelmesi için tüm çabanın gösterileceğine de değinin Üstel, yaşlıların ellerinden öptüğünü belirterek, uzun sağlıklı günler diledi.

-Ataser

Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediye Başkanı Fırat Ataser de ziyarete katılarak, yaşlıların “Yaşlılar Haftası’nı” kutladı.

“Onlar bizim büyüğümüz ve geleceğimizdir.” diyen Ataser, tüm yaşlılara sağlık, huzur ve mutluluk diledi.

Konuşmaların ardından Huzurevinde kalan yaşlılara hediyeler takdim edildi.

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20/03/2023 13:31