Başbakanın önünde tarihi fırsat…

Başbakan Faiz Sucuoğlu, bugün öğlen Ankara’ya gidiyor. Kendisine Maliye Bakanı Sunat Atun da ekibi ile birlikte eşlik edecek. Gündem tabii ki ekonomik protokol. Yarın, Başbakan ve Türkiye Cumhurbaşkan yardımcısı Fuat Oktay’ın imza atması bekleniyor.

Bekleniyor diyorum zira ekonomik protokole son şekli henüz verilmedi. İçerisinde ciddi kavgaların da yaşanması olası maddeler var. 3 madde, buradaki sendikalar ve muhalefet partileri tarafından kabul edilecek gibi değil, UBP üyelerinin de onay vereceğini sanmam

Birincisi hayat pahalılığının 2022 sonuna kadar dondurulması. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün, kendi kamu görevlisi, emeklisi ve çiftçisi için güçlü bir paket hazırladı, açıkladı. Ancak KKTC kendi yağı ile kendi ciğerini kavurmak zorunda

Başbakan Faiz Sucuoğlu, bu maddenin protokolde yer almasını istemiyor. Son tahlilde, “paramız varsa zaten bu pahalılığı maaşlara yansıtacağız. Yoksa, anlatacağız, yansıtmayacağız. Şimdiden kendimizi bağlamaya gerek yok” tavrı vardı

Bu fark, maaş ve benzeri giderler için yaklaşık 300 milyon TL ayda ek bir kaynak gerektiriyor. Bu da KKTC bütçe açığını 5 milyar TL yapıyor. Türkiye’de var, kendi insanına dağıtıyor. KKTC hükümetine de kibarca, “bulursanız verin tabii” deniyor. Özeti budur

Bir başka madde de 13’üncü maaştan ek vergi alınması. Kazançtır, vergisi de olmalı deniyor. Bir diğer maddede de kriz anlarında maaş dışındaki özlük haklarının askıya alınması isteniyor. Tüm bunlar KKTC mali yapısı ile alakalı ve bu kaynak bizde yok

Peki ne yapacak Türkiye? Cumhurbaşkanlığı sarayı ve Meclis binası. Lefkoşa’ya hastane, 750 yataklı. Cezaevini bitirecek. Başka? Yarım kalan köy yolları, ana bağlantı yolları tamamlanacak. Kısacası, alt yapı ve prestij için kesenin ağzı açık.

Ancak Türkiye, maaş ve özlük hakları için kaynak ayırmayacak. KKTC hükümetleri bu kaynağı yaratmak ya da hakları budamak zorunda kalacak. Buna ek, Kıb- Tek ve telekomünikasyon, limanlar gibi alanlarda da KKTC hükümeti adım atarsa, reform karşılığı bir bedel ödenecek

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı işinsanlarının KKTC’de daha kolay şirket kurması da talepler arasında. Türkiye kendi iş insanına pozitif ayrımcılık istiyor. Bir de spor koordinasyon kurulu var tabi. “Reddediyoruz” zeminli eylemlere neden olmuştu

Kısacası, KKTC maliyesi, tam takır, kuru bakır. Dibi delik, gayya guyusu. “Bulacang guzzum, vereceng guzzum” yollu mücadele de kar etmeyebilir. KKTC doğru tespit yaparak, kısa vadede kendi ayakları üzerinde duracak politikaları uygulamak zorunda

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13/04/2022 08:27