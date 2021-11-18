Başbakanın suikastı ile ilgili diziye tepki: Netflix’e dava açılıyor

Dizi ve film içerik platformu Netflix, The Unlikely Murder isimli dizi ile İsveç’i karıştırdı… Görevi sırasında suikaste uğrayan İsveç’in Başbakanı Olof Palme’nin ölümünü mercek altına alan dizide Palme’nin muhaliflerinden Stif Engstrom’un suikastın arkasında olduğu öne sürülüyor.

Fakat dizinin yayınlanmasından sonra İsveçli izleyiciler Adalet Bakanlığı’na şikayette bulundu. 1986’da yaşanan dizide Engstrom’un hedef gösterildiği belirtilirken bunun temelsiz olduğu kaydedildi. Palme’nin sol tandanslı yaklaşımını eleştiren Engstrom 2000 yılında yaşamını yitirmiş ve 2020 yılında İsveçli yetkililer tarafından baş şüphelilerden biri olarak gösterilmişti.

28 Şubat 1986 yılında Stockholm’den eşiyle gittiği sinema çıkışında saldırıya uğramıştı. Sırtından vurulan 59 yaşındaki Palme olay yerinde yaşamını yitirmişti.

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18/11/2021 10:13