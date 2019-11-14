Başbakanlık Bütçesi komitede oyçokluğuyla kabul edildi

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi’nde, Başbakanlığın 146 milyon 782 bin TL’lik bütçesi oyçokluğuyla kabul edildi.

Toplantıda Başbakanlık Müsteşarı Ömer Köseoğlu ve bürokratlar da hazır bulundu.

Komitenin bir sonraki toplantısı 19 Kasım Salı günü saat 10.30’da Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı bütçesi ile devam edecek.

Başbakanlık bütçesi üzerine söz alan CTP Milletvekili Erkut Şahali, devletteki reform çalışmalarının önemine değinerek, e-devlet konusunda yürütülen çalışmaların hangi aşamada olduğunun merak konusu olduğunu belirtti.

Şahali, e-devlete geçmenin devlet üzerindeki günlük iş takibini azaltacağını, yurttaşların hizmete ulaşmasının kolaylaşacağını dile getirdi.

Kamu reformunun hangi aşamada olduğunu soran Şahali, müşavirlik mekanizmasını kaldıran, kurumsallaşmayı sağlayan bir sistem içerdiğini, istihdam, terfi gibi alanlardaki anomalileri ortadan kaldıracağını kaydetti.

Şahali, aşırı yağışların doğal afetlere dönüşmemesi adına tedbir alınması gerektiğini, kış sezonunun yaklaştığını söyleyerek, neler yapıldığını sordu.

Başbakanlığın eksiksiz çalışan bir mekanizma olarak çalışması gerektiğini dile getiren Şahali, bütçe rakamlarına bakıldığında bunun mümkün olmayacağının görüldüğünü savundu.

Gençlik Dairesi, Spor Dairesi çalışmalarına değinen Şahali, dairelerin yapılarının güçlendirilmesi, Personel Dairesi’nin ve Merkezi Mevzuat Dairesi’nin bünyesinin güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

UBP Milletvekili Özdemir Berova, e-devlet konusunun ülke için yapılacak en faydalı işlerden biri olduğuna inandığını söyledi.

Devlet dairelerinde yaşanan en önemli sorunun yeterli süre için vatandaşın işini yaptıramaması olduğunu dile getiren Berova, E-devlet uygulaması ile bu sorunun büyük oranda azalacağını kaydetti.

Berova, e-devletin hayata geçmesi ile kamu reformunun da hayata geçmiş olacağını söyledi.

Devletin teşkilat yapısının çağın gerektirdiği hizmeti sunamadığını dile getiren Berova, kamuda reform için en önemli atılımlardan birinin de teşkilat yasalarını değiştirme olduğunu belirtti.

TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli, Başbakanın toplantıya gelememesini eleştirerek, toplumda birliği sağlayacak mevkilerden birinin de Başbakanlık mevkisi olduğunu ancak başbakanın bunun tersini yaparak “toplumu ayrıştırdığını” savundu.

Kooperatifçiliğe değinen Angolemli, Kooperatif Merkez Bankası’nın asıl sahiplerine ne zaman devredileceğini sordu.

Vatandaşların faizin faizi altında ezilmekte olduğunu söyleyen Angolemli, geçmişte tefecilik nedeniyle yaşanan mağduriyetlerin bugün bu şekilde yaşandığını belirtti.

Hükümetin faizin faizine el atması gerektiğini söyleyen Angolemli, borç alanların borcunu ödeyemez hale geldiğini, bankaların tefecilik yaptığını savundu.

Angolemli, kooperatiflerde etkin ve zamanında denetim yapılamadığını söyleyerek, yolsuzlukların gündeme geldiğini belirtti.

CTP Milletvekili Sıla Usar, Başbakanın salonda olmamasının konuşma heveslerini kırdığını söyledi.

Engelliler, gençler, çocuklar, kadınlara yönelik yasaların onaylandığını ancak iç hukuk ve yürütme noktasında yetersiz kalındığını, bu konuların göz ardı edildiğini belirten Usar, çocukların ve evcil hayvanların kullanabileceği yeterli sayıda kamusal alan bulunmadığını, bundan en çok olumsuz etkilenenlerin kadınlar ve engelliler olduğunu söyledi.

CTP hükümeti döneminde hazırlanan park projesinden bahseden Usar, UBP-HP koalisyonu döneminde söz konusu projenin sürdürülmesi dileğinde bulundu.

Sanayi bölgesinin yağışlardan tedirginlik duyduğunu, endişe taşıdığını dile getiren Usar, su taşkınlarının önlenmesine yönelik dörtlü koalisyon döneminde bir proje hazırlandığını, bu projenin sürdürülüp sürdürülmeyeceğini sordu.

Kadınların sosyo ekonomik durumuna değinen Usar, kadınların emeğinin göz ardı edildiğini söyledi.

Kadını destekleyen, ayrımcılık ve şiddeti engellemeye yönelik sistemlerin kurulması gerektiğini dile getiren Usar, tüm kurumlarda buna yönelik birimler kurmak gerektiğini söyledi.

Usar, “Kadını destekleyen bütçeleme yapmak gerekiyor” dedi.

Uyuşturucu sorununa işaret eden Usar, “Kültür spor ve bilimi desteklemek lazım ki uyuşturucu ile mücadele edebilelim. Aynı zamanda da ülkede güvenliği sağlamamız gerekiyor” diye konuştu.

CTP Milletvekili Fikri Toros, 8 Mayıs 2019’da HP’nin istifasıyla dağılan hükümetin ardından UBP ve HP liderlerinin hükümet kurma çalışmaları sırasında en büyük motivasyonlarının ekonomi olduğunu söylediklerini belirtti.

Toros, hükümet göreve başladıktan hemen sonra ise gerçek anlamda makroekonomik hedefler ve lokomotif sektörlerin canlandırılması yerine UBP’nin Kıbrıs sorunun çözüm sürecine odaklanmaya başladığını söyledi.

Ekonomik aktivitenin canlanması için turizm, yükseköğretim, emlak ve sağlık olmak üzere dört sektöre el atılması gerekirken buna yönelik herhangi bir hamle veya icraat yapıldığının görülmediğini söyleyen Toros, yasal düzenlemelerin de yapılmadığını belirtti.

Toros, “Başbakanlığın ekonomik krizin giderilmesi ve halka layık olduğu refah seviyesini sağlayacak bir icraat yaptığını göremedik” dedi.

Başbakanın ve Başbakan yardımcısının Kapalı Maraş ile ilgili bazı kararlar aldıklarını belirten Toros, Kapalı Maraş ile ilgili BM kararlarını hatırlattı.

Toros, bu kararın ardından “BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Türk tarafının güvenirliğini ve tutarlılığını sorgular duruma geldiğini, Türkiye’nin de zora sokulduğunu” söyledi.

Başbakanın Kapalı Maraş’ın 2020’de açılacağını açıkladığını dile getiren Toros, Maraş’ın açılmasının belli yol ve yöntemi oluğunu kaydetti.

Toros, Kapalı Maraş’ın açılmasının ekonomi, turizm ve güven yaratıcı önlem olmak üzere çeşitli yararları olacağını söyleyerek, hükümetin aldığı kararın meclis ve cumhurbaşkanlığı ile paylaşılması, BM kararlarına uygun bir şekilde yapılması gerektiğini belirtti.

TC ile KKTC arasındaki protokollere değinen Toros, Başbakanlığın protokolü bir an önce imzalaması ve içerdiği reformu da hazırlaması gerektiğini kaydetti.

HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, uyuşturucu ile mücadele konusunda ciddi bir atılım yapılması gerektiğini söyledi.

Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun faaliyetlerine değinen Manavoğlu, ayrılacak bütçe ile daha da iyi çalışmalar yapılacağına inanç belirtti.

Manavoğlu, bağımlılıklar konusunda alkol bağımlılığının da büyük oranda sorun teşkil ettiğini kaydetti; kötü alışkanlıkların engellenmesi adına yapılması gerekenler olduğunu belirtti.

Yatırım teşviklerinin hangi aşamada bulunduğunu soran Manavoğlu, Başbakanlık Denetleme Kurulu’nun kaç dosyayı savcılığa sevk ettiğini öğrenmek istedi.

Manavoğlu, eski Başbakan Erhürman’ın 300 kamu personelinin 79’unun mesai saatlerine uymadığına yönelik açıklamaları konusunda ne yapıldığını, hangi denetlemelerin gerçekleştirildiğini, ne önlemler alındığını sordu.

Güvenlik ve asayiş konularında Başbakandan aktif görev üstlenmesi beklentisinde olduğunu söyleyen Manavoğlu, polisin buna yönelik çabalarının artırılması gerektiğini kaydetti.

Manavoğlu, Başbakanın Bakanlar Kuruluna koordinasyon ve denetim anlamında adım atması beklentisini dile getirdi.

Başbakanlıkta sözleşmeli personel ödeneklerindeki artışa değinen Şahali, yeni bir istihdam modeli mi çıktığını sordu.

Başbakanlık Müsteşarı Ömer Köseoğlu, E-Devlet konusunda sona doğru gelindiğini söyledi.

E-kimliğin tamamlandığını söyleyen Köseoğlu, diğer e-devlet projeleri ile ilgili de bilgi verdi.

Köseoğlu, Acil Afet Kriz Komitesi’nin sürekli toplantı yaptığını ve önlemlerin alındığını kaydetti.

Kooperatiflerden 49’unun denetiminin tamamlandığını söyleyen Köseoğlu, denetimlerin devam edip tamamlanacağını belirtti.

Köseoğlu, Ekonomik Programın hazırlandığını TC’ye gönderileceğini, hazır hale geleceğini ifade etti.

Köseoğlu, Başbakanlık Denetleme Kurulu’nun 8 raporunun bitmek üzere olduğunu, tamamlanmasının ardından savcılığa iletileceğini söyledi.

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, sözleşmeli personel giderlerindeki artış konusundaki soruyu yanıtlayarak, sözleşmeli personel kadroları ile ilgili rakamlarla ilgili bilgi verdi.

Amcaoğlu, AB koordinasyonun, Başbakan yardımcılığının altına aktarılacağını söyledi.

E-devlet konusunda elektronik imzanın devreye girdiğini, tüm bakanlıkların elektrik yönetim sistemi ile çalıştığını, Kalkınma Bankası’nın Merkez Bankasının da elektronik bilgi yönetim merkezine dahil olduğunu söyleyen Amcaoğlu, diğer bazı projelerin de tamamlanmak üzere olduğunu kaydetti.

Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’na aktarılan bütçe ile bina kiralandığını, yetkin ekiple çalışmasının sağlandığını söyleyen Amcaoğlu, komisyonun farkındalık yaratacak adımlar atma şansını bulduğunu belirtti.

Sanayi bölgesinde su taşkınlarının engellenmesine yönelik projenin 2020 yılında gündeme alınmasına için çalışmaların başlandığını belirten Amcaoğlu, kooperatiflerin uzun zamandır etkin olarak denetlenemediğini, şimdi etkin ve fiili olarak denetim yapılmaya başlandığını açıkladı.

Amcaoğlu, beş ayda vergi başlıkları altında yüzde 32.6’lık bir ilerleme kaydettiklerini söyledi.

KIB-TEK ile mahsuplaşma yapıldığını söyleyen Amcaoğlu, beyanname verilmesini sağladıklarını belirtti.

Amcaoğlu, Türkiye ile imzalanan protokole “geçici protokol” eleştirisi yapılmasının doğru olmadığını söyleyerek, bugüne kadar CTP’nin protokol imzalamadığını, “kendini yetkin hissetmediğini” söyledi.

Amcaoğlu, protokol üzerinde çalışıldığını, gecikmelerin olduğunu, gelinen noktada TC’nin finansman kaynağının önemli olduğunu ifade etti.

14/11/2019 19:05