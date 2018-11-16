Başbakanlık bütçesi onaylandı

UBP Milletvekili Menteş Gündüz de konuşmasın genel tasarruf tedbirleri ve üst kademe yöneticileriyle ilgili sorunları eleştirerek başladı.

Gündüz, kamu reformunda, her yılın Ekim ayında, ihtiyaç duyulan kadroların Bakanlar Kurulu’na getirilmesinin yer aldığını, ancak bunun geçerli kılınamadığını da ifade etti.

Meclis’teki 5 komitenin daha aktif çalışması, uyuşturucuyla mücadele, Denetimli Serbestlik Yasası ve dövize balı olarak artan ürün fiyatlarıyla ilgili market denetimleri ve kiralarla ilgili düzenlemelerin yeterli olmadığını söyleyen Gündüz, halkın hükümetten beklentisinin bunlara çözüm üretmesi olduğunu belirtti.

Türkiye ile ilişkilerin önemine de değinen Gündüz, ekonomik anlaşmaların doğru projelendirilmesi ile ekonomik sorunların üstesinden gelinebileceğini kaydetti.

Eleştirilere yanıt veren CTP Milletvekili Sıla Usar, uyuşturucuyla ilgili sorunun BM raporlarında da yer alan ciddi bir konu olduğunu ifade ederek, Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde AMATEM’in açılması için hazırlıkların sona geldiğini, testlerin yapılacağı laboratuarda kullanılacak cihazın da Aralık ayı sonuna kadar gelmiş olacağını belirtti.

CTP Milletvekili Armağan Candan da, İstatistik Yasası’nın bütçe görüşmelerinin ardından ele alınacağını, Haziran 2017’de meclise gönderilen bu tasarının o dönemde kadük olduğunu, şimdi ise öncelikli olarak ele alınacak tasarılar arasında olduğunu kaydetti.

Eleştirilere yanıt veren Başbakanlık Müsteşarı Berkan Tokar,Başbakan Erhürman’ın tüm eleştirileriGenel Kurul’da yanıtlayacağını belirtti.

Maliye Bakanı Serdar Denktaş da, dövizin artmasıyla ilgili olarak alınabilecek her türlü tedbiri aldıklarını, elden geldiğince denetimlerin de yapıldığını söyledi.

Halkın, ortamdan faydalanmak için fırsatçılık yapan kuruluşlardan alışveriş yapmamasını isteyen Denktaş, Türkiye’den gelen yatırım kaynaklarının ortada olduğunu belirtti.

Denktaş, rehabilitasyon merkezinin her safhasına katkısı olduğunu anımsatarak, işin İhale Yasası’na takıldığını, bununla ilgili olarak da çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Denktaş, tüm sorulara Genel Kurul’da yanıt vereceğini de söyledi.

Konuşmaların ardından başbakanlık Bütçesi oy çokluğu ile onaylandı.