Başbakanlık: Çalışanın maaşından kesinti olmayacak ve HP ödeneği devam edecek

Başbakanlık, Hayat pahalılığı hesaplamasının değiştirilmesine ve toplu iş sözleşmesi düzeninin değişmesine yönelik yasa tasarılarına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, hükümetin göreve geldiği günden bu yana düşük ve orta gelir gruplarını koruma hedefiyle hareket ettiği vurgulandı.

Son üç yılda toplam enflasyonun %234 olarak gerçekleştiği belirtilirken, bu dönemde asgari ücret ve kamu maaşlarına TL bazında %480, döviz bazında ise %130 oranında artış sağlandığı ifade edildi. Açıklamada, “Kamu maaşlarına yapılan artış enflasyonun iki katıdır ve tarihin en yüksek seviyelerine ulaşmıştır,” denildi.

Yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

Hükümetimiz kurulduğu günden bugüne, düşük ve orta gelir gruplarına çok, yüksek gelir gruplarına ise daha az destek politikasını bir hedef olarak ortaya koymuştur.

Bu vizyonla hareket eden hükümetimiz, görevde bulunduğu süre içerisinde çalışanın ve üretenin hep yanında olmuş son 3 yıldır gerçekleştirdiği çalışmalarla halkımızı enfasyon karşısında korumak adına imkanların da ötesinde maaş iyileştirmeleri yapmıştır.

Son 3 yılda gerçekleşen toplam enfasyon oranı %234 olarak gerçekleşirken, hükümetimizin aynı süre içerisinde asgari ücret ve kamu maaşlarına TL bazında en az %480, döviz bazında ise en az %130 oranında artış sağlamıştır.

Son üç yıllık süre içerisinde hükümetin kamu maaşlarına yaptığı artış enflasyonun çok üzerindedir, hatta iki katıdır.

Yapılan bu artışlarla gerek kamu maaşlarımız gerekse asgari ücretimiz hükümetimiz döneminde döviz bazında tarihin en yüksek seviyelerine ulaşmıştır.

Hükümetimizin kamu çalışanlarımızı gelecekte de gerçekleşecek olan hayat pahalılığına ve yaşanacak olan enflasyona karşı koruma kararlılığı tamdır.

Bu düşünce ile hareket eden hükümetimiz;

Hayat pahalılığı uygulamasını, çalışanlarımızın alım gücüne gerçekten katkı sağlayacak şekle getirmek, enflasyon üzerindeki baskısını azaltmak, üst ve alt gelir grupları arasında doğan adaletsizliği ortadan kaldırmak, uygulamanın yarattığı ek pahalılıkla asgari ücretli, düşük ve orta gelir düzeyindeki grupların alım güçlerini zayıflatmasının önüne geçmek adına Hayat Pahalılığı uygulamasını 2024 yılı öncesinde olduğu gibi yılda iki kez olacak şekilde ve maaş artışlarının gerçekleşek yıllık hayat pahalılığının oranının gerisinda kalmayacak şekilde yapılması hedefini ortaya koymuştur.

Buna göre;

• Sendikalarla varılan ortak mutabakat gereği, sadece 1 yıllığına geçici olarak devreye sokulmuş yılda 3 kez gerçekleşen Hayat Pahalılığı uygulaması eskiden olduğu gibi yılda 2 kez gerçekleşecektir.

• Maaşlara uygulanacak Hayat Pahalılığı “1 yıllık hayat pahalılığı” oranının gerisinde kalmayacak şekilde maaşlara yansıtılmaya devam edilecektir.

• Bu düzenlemeye göre; Hiç bir çalışanın maaşından kesinti yapılması söz konusu değildir.

• Hayat Pahalılığı uygulamasının ortadan kaldırılması söz konusu değildir.

• Yeni uygulama 2026 yılının Ocak ayından itibaren yıllık HP’nin altında olmayacak şekilde maaşlara yansıyacaktır.

• 2025 ve 2026 yılı Türkiye ve KKTC Merkez Bankaları’nın ortaya koyduğu enflasyon hedefleri göz önünde bulundurulduğunda, bu uygulamanın maaşlarda yüksek derecede farklar yaratacağına dair söylemler gerçeklerle bağdaşmamaktadır.

• Gerçek hayat pahalılığının üzerinde verilen artışların ekonomi üzerinde yarattığı baskı, suni enflasyon ve pahalılık, özellikle asgari ücretli, düşük ve orta gelirli vatandaşlarımızın alım gücü üzerinde olumsuz etkiler yaratmaktadır.

• Söz konusu uygulama ile en temel hedeflerimizden biri gerçek hayat pahalılığının ötesinde ortaya çıkan suni enflasyon sarmalının önüne geçerek özellikle asgari ücretli, düşük ve orta gelir düzeyindeki vatadnaşlarımzın alım gücünü korumaktır.

• Devletin kaynaklarından tüm kesimlerinin eşit olarak faydalanması hedefini merkeze koyarak ortaya konan düzenlemenin, yaratacağı olumlu etkinin toplumun tüm kesimlerine katkı sağlayacağına inancımız tamdır.