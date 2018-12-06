Başbakanlık Kriz Masası’ndan bilgilendirme

Başbakan Tufan Erhürman, bazı bölgelerde yaşanan felaketin temel sebebinin derelerle ilgili yetersiz düzenlemeler olduğuna işaret ederek, dere yataklarının düzenlenmesiyle ilgili gerektiğinde kamulaştırma yapmaktan kaçınmayacaklarını söyledi.

Kamusal düşünmek gerektiğini vurgulayan Erhütman “Bu noktadan sonra kamu yararı için her birimiz gerektiğinde gerekli fedakarlığı yapma yükümlülüğü altında olduğumuzu bilmek zorundayız” dedi.

Erhürman, ülkede yaşamı olumsuz etkileyen kötü hava koşulları nedeniyle tehlike olasılığının devam ettiğini belirtti ve sahadaki yetkililerin talimatlarına uyulması çağrısında bulundu.

Başbakan Tufan Erhürman, Başbakanlık’ta toplantı halindeki KKTC Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi toplantısına katıldı ve aldığı bilgilerin ardından basına açıklamalarda bulundu.

Erhürman, şiddetli yağışlardan dolayı meydana gelen su baskını ve selden dolayı ciddi maddi hasar oluştuğunu, Ciklos mevkiinde meydana gelen kazada 3 gencin yitirildiğini, bir kişinin arandığını, arama kurtarma çalışmalarının aralıksız devam ettiğini, bunun son derece üzücü bir olay olduğunu söyledi.

BİR GÜN DAHA EĞİTİME ARA KARARI ALINDI

Erhürman, tedbir amaçlı ve pek çok okulda oluşan hasardan dolayı yarın (Cuma) da tüm okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitime ara verme kararı aldıklarını söyledi.

Başbakan, Türkiye Cumhuriyeti’nden de arama kurtarma çalışmaları için yardım teklifi geldiğini ifade ederek, bunu Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’na bildirdiklerini ve gerekmesi halinde araç yardımının da alınacağını söyledi.

Vuni Palace Otel bölgesinde de ciddi hasar oluştuğunu, pek çok aracın denize sürüklendiğini, Otel’de de ciddi hasarlar meydana geldiğini, turistlerin söz konusu bölgeden tahliye edildiğini kaydeden Erhürman, Alsancak ve Lapta’da da ciddi hasarlar meydana geldiğini, bu bölgelerde yağışların devam ettiğini, gelişmelerin Merkez’den takip edildiğini söyledi.

“TEMEL SEBEP DERELERLE İLGİLİ YETERSİZ DÜZENLEMELER”

Alsancak bölgesinde zararın temel sebebinin “derelerle ilgili düzenlemenin yetersiz olması” olduğunu, Belediye Başkanından hemen gerekli müdahalenin yapılmasını istediğini kaydeden Erhürman, gerekli düzenlemelerin yapılması için geçmişte ilgili mülk sahiplerinin çalışmalar için izin vermediğini dolayısıyla sorunlar yaşandığını aktardı.

Başbakan, yaşanan felakete işaret ederek, “kamusal düşünmenin zamanıdır dolayısıyla, özel mülkiyet

sahipleri de kamu yararı için feragatte bulunmalıdır” dedi.

Yukarı Dikmen’de ciddi zararlar oluştuğunu, can kaybına neden olabilecek olaylar da yaşandığını kaydeden Erhürman, Dikmen’de ciddi kanallar inşa edilmesine rağmen büyük hasarlar meydana geldiğini, ancak ikinci bir kanalın inşasında da özel mülk ile ilgili sorundan dolayı çalışmaların ileriye taşınamadığını söyledi.

Erhürman, “Tüm bunların aşılması gerektiğini bize öğreten bir felaket yaşadık” dedi.

“FELAKET OLASILIKLARI GEÇMEDİ…TALİMATLARA RİAYET EDİLMELİ”

Felaket olasılıklarının henüz geçmediğini kaydeden Erhürman, sakin olunması, dayanışma içerisinde olunması gerektiğini, sahada görev yapan tüm görevlilerin vereceği talimatlara harfiyen uyulması gerektiğini, bunlara uyulmadığı takdirde neler olabileceğini gördüklerini söyledi.

Merkezin 24 saat görevde olacağını ve gerektiğinde kamunun da bilgilendirileceğini kaydeden Erhürman, çok gerekli olmadıkça uyarı yapılan yollara çıkılmasından imtina edilmesi gerektiğini ifade etti.

“KAMULAŞTIRMA KARARI ALMAKTAN KAÇINMAYACAĞIZ”

Basının sorularını da yanıtlayan Başbakan Tufan Erhürman, derelerde gerekli olan düzenlemeler için, ilgili mülklerin sahipleri ile nasıl bir yol takip edileceği sorusuna, dere yataklarındaki çalışmalarda da kanal çalışmalarında da hep karşılaşılan sorunun, kamulaştırma veya çalışmanın özel mülke temas edecek olması olduğunu kaydetti.

Erhürman, “Özel mülkiyet sahipleri kendi mallarından 2-3 metre kareyi, yapılması gereken çalışmaların yapılması için verme konusunda çok da istekli olmuyor, o engeller bugün yaşanan pek çok felakete yol veriyor. Bunu Dikmen’de de, Alsancak’ta da, Lapta’nın alt kısmında da gözlemledik.

Bu noktadan sonra kamu yararı için her birimiz gerektiğinde gerekli fedakarlığı yapma yükümlülüğü altında olduğunuzu bilmek zorundayız. Biz de devlet olarak bu konularda gerekli kamulaştırılma kararlarını almaktan hiçbir şekilde kaçınmayacağız” dedi

“İHMALLERLE İLGİLİ ARAŞTIRMALAR YAPILACAK”

Ciklos mevkiinde 3 kişinin ölümüne neden olan olayda bir ihmal olup olmadığının ve araştırılıp araştırılmayacağının sorusuna karşılık Erhürman, şu anda ilk hedefin 4’üncü kayıp şahsın bulunmasına yönelik olduğunu, ardından da sadece Ciklos mevkiinde yaşanan olayda değil diğer bölgelerde de yaşanan olaylarda ihmalin bulunup bulunmadığının araştırılacağını söyledi.

Kaybedilen şahıslardan dolayı acıların çok taze olduğunu ve elde edilen bilgilerin bu aşamada açıklanmasının doğru olmadığını kaydeden Erhürman, pek çok aracın denize sürüklenmesi, Alsancak’ta derelerle ilgili neden düzenleme yapılmadığı, Lapta’da ve Dikmen’de de olayların araştırılacağını söyledi.