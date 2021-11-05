Başbakanlık Önünde 'Kazıklı' Eylem!

Kamuda örgütlü üç sendika KTAMS, KAMU-SEN ve KAMU-İŞ Başbakanlık önünde eylem yapıyor.

Üç sendika adına KTAMS Başkanı Güven Bengihan tarafından yapılan açıklamada, grev ve eylemin gerekçesi, “zamları protesto etmek” olduğu belirtildi.KTAMS önünde toplanan eylemciler Başbakanlık önüne yürüdü. Eylemciler Başbakanlık önüne ellerinde ekmek, tencere ve kazıklarla gitti. Eylemde "Direne direne kazanacağız" sloganı atılıyor.

Eylemden fotoğraflar...

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05/11/2021 10:50