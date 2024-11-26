Başbakanlık şeffaf bir şekilde bu harcamaların hesabını vermek zorundadır

BAŞBAKANLIK ŞEFFAF BİR ŞEKİLDE BU HARCAMALARIN HESABINI VERMEK ZORUNDADIR. CUMHURBAŞKANI KALEM KALEM AÇIKLADI… BAŞBAKAN NE BEKLİYOR? KURULTAYDA HARCANAN MİLYONLAR BELLİ Kİ YEMELERE İÇMELERE, KALABALIK GEZEMERE GİTTİ

BAŞBAKANLIKTA TEMSİL GİDERLERİ İÇİN BÜTÇEYE 668 BİN TL KONDU. HARCANAN MİKTAR 3 MİLYON 368 BİN TL! AĞIRLAMA KALEMİ İÇİN BÜTÇEDE OLAN PARA 1.5 MİLYON TL İDİ. GERÇEKLEŞEN İSE 5 MİLYION 200 BİN TL… BU PARA HALKIN PARASI… ÜNAL BEY VE EKİBİ HALKA BİR AÇIKLAMA BORÇLU

Halkın parası kimlerin cebine, şatafatına, yeme- içmesine, gereksiz danışmanlık maaşlarına, benzine, yurt dışı gezilere gidiyor, hiç düşündünüz mü? Bir gün bile kendinize, “Yahu hasba gadar harcadıkları bu paralar, benim vergim, alamadığım eğitim, sağlık, ulaşım hizmeti” dediniz mi?

Şu anda mecliste bütçe görüşülüyor. 2024 bütçesinin gerçekleşme rakamlarını da böylelikle görebiliyoruz. Cumhurbaşkanı ve Başbakanın sürekli olarak yurt dışında olması elbette vatandaşın konuşması gereken bir konudur. Zira, ceremesi halkın cebinden çıkan para…

Mesela, bütçe görüşmelerinde öğrendik ki; Cumhurbaşkanı için ayrılan yurt dışı temsiliyetle ilgili kaynak, 3 milyon TL, ama harcanan para 11 milyon Türk Lirası. Bunu konuşmayacak mıyız? Hesabını sormayacak mıyız? Halkın parası bu… Nitekim sorduk da, sorguladık da...

Peki ne yaptı cumhurbaşkanı? Kalem kalem, hangi ziyarete ne kadar harcadığını açıkladı. Haber Kıbrıs’a yaptığı özel açıklamada, “Halkın tek bir kuruşunu boşa harcamadım” diyen Cumhurbaşkanı, şeffaf bir şekilde de harcamalarını kamuoyuyla paylaştı. Takdir kamuoyunun…

Cumhurbaşkanında durum böyle de, Başbakanlıkta nasıl? Ayrılan kalemin yüzde 300 üzerine çıktı Cumhurbaşkanı. Değerli dostlar bu rakam Başbakanda çok daha rezil bir boyutta. Tam beş katı… Üstelik başbakan hem temsil giderleri, hem ağırlama giderlerinde halkın parasını resmen havaya savurmuş…

2024 bütçesi görüşmeleri sırasında ortaya çıkan rakamlar gerçekten akıl almaz boyutta. Başbakanlık, temsil giderleri için bütçeye 668 bin TL koymuş, ancak harcanan miktar 3 milyon 368 bin TL! Neredeyse yüzde 500 bir büyüme ile halkın parası yemelere içmelere gitmiş…

Ağırlama kalemi içinse ayrılan kaynak 1 milyon 500 bin TL idi… Maşallah, Başbakan Ünal Üstel bu kaynağı harcarken, önüne arkasına bakmamış… Tamı tamına halkın kasasından yeme- içme için harcanan miktar 5 milyon 200 bin TL. Yüzde 350 aşılmış neredeyse…

Bunlar tesadüf olamaz. Bu tablo, kurultay sürecinde kamu kaynaklarının nasıl hoyratça harcandığını gözler önüne seriyor. Başbakanlık, temsil ve ağırlama adı altında halkın cebinden çıkan milyonları harcamış. Peki, kimin için? Kendi siyasi çıkarları için mi?

Bu konuda benim bir tahminim var. Kurultay… Günlük olarak programımızı takip edenler bilir… Uyarmıştık… “Maliye ekibi rahatsız. Başbakanlığın izaz ikram ve ağırlama masrafları bitmiyor” demiştik. Hatta muhalefete çağrı yapıp, “Önleyin, hesap sorun” demiştik…

Halk, her geçen gün daha fazla ekonomik krizle boğuşurken, bu israf nasıl açıklanabilir? Çocuklar konteyner sınıflarda, hastanelerde kuyruklar giderek büyüyor… Yol yok, trafik adeta keşmekeş… Kurultayda harcanan para ise, unutulup gidecek öyle mi?

Dahası var ha… Kurultay döneminde yüzlerce memur kamuda kalem oynatmadı. Kurultay hatırına yapılan gereksiz istihdamların bedeli de bu halkın cebinden çıkmaya devam edecek. Bize düşen, bu soruları sormaktır. Bize düşen, bu israfların hesabını istemektir.

Şeffaflık ve hesap verilebilirlik, demokrasinin temel taşlarıdır. Cumhurbaşkanı, kalem kalem nereye ne kadar harcadığını kamuoyuyla paylaştı. Başbakan aynı cesareti gösterebilecek mi? Umarım, gösterir. Umarım kalem kalem, bu kaynakların neden ve nereye harcandığını kamuoyuna açıklar

Bu ülkenin kaynakları sınırsız değil. Her kuruş, halkın alın teridir. Ancak belli ki hükümet, halkın parasını halk için değil, kendi konforu için harcıyor. Bütçede belirtilen rakamlarla yapılan harcamalar arasındaki uçurum, yönetimin samimiyetsizliğini ortaya koyuyor