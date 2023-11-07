Başbakanlık tarafından düzenlenen 13’üncü Spor Şurası başladı

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07/11/2023

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Başbakanlık tarafından düzenlenen 13’üncü Spor Şurası başladı

Başbakanlık tarafından düzenlenen 13’üncü Spor Şurası başladı.

Spor Şurası, Girne Acapulco Hotel’de, ülkeden ve Türkiye’den üst düzey protokolün katılımıyla gerçekleşiyor. 

Üç gün sürecek Şura’da ülke sporunun gelişimine katkıda bulunacak tavsiye kararlarının alınacağı komite çalışmaları yapılacak.

Bugünkü açılışta, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel, Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Başkanı Tufan Erhürman, Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Şura Genel Sekreteri Hüseyin Ekmekçi konuşma yapacak. 

07/11/2023 10:34
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TAGS: haber, kıbrıs
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