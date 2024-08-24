Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu'ndan Güncel Veriler, Riskler ve Müdahaleler

Dr. Zafer Bekiroğulları süpervizörlüğünde hazırlanan “Kuzey Kıbrıs’ta Madde Kötüye Kullanımı, Trendler, Riskler ve Müdahaleleri” isimli kitabın tanıtımı gerçekleştirildi.

Acapulco Otel’de gerçekleşen tanıtım etkinliğine, kitabın oluşumuna katkı sağlayan Ankara Üniversitesi öğretimüyeleri, Uluslararası Bilişsel ve Davranışsal Psikoterapiler Derneği’nden uzmanlar, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve akademisyenler katıldı.

Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu BaşkanıTeyfide Tecel Hatipoğlu, konuşmasında, kitabın Kuzey KıbrısTürk Cumhuriyeti’nde madde bağımlılığıyla mücadeledeönemli bir katkı sağlayacağını belirtti. Hatipoğlu, madde bağımlılığına başlama yaşı, çeşitleri ve sonuçlarıyla ilgilibirçok bilimsel verinin yer aldığı bu kitabın, uyuşturucuyla vemadde bağımlılığıyla mücadelede önemli bir kaynakolduğunu ifade ederek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Komisyonun eğitim danışmanı Dr. Zafer Bekiroğulları’na, “Kuzey Kıbrıs’ta Madde Kötüye Kullanımı, Trendler, Risklerve Müdahaleleri” kitabının oluşumuna süpervizörlük yaptığıve bu kitabın içerisinde yer alan ESPAD, "Avrupa Okul Anketi Projesi: Alkol ve Diğer Uyuşturucular" projesininyürütücüsü olduğu için teşekkür edildi.

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet GenelMüdürlüğü birinci sınıf Emniyet Müdürü Soner Yıldırım, Türkiye Cumhuriyeti’nde uyuşturucu ve madde kullanımıylailgili yapılan mücadelelerden örnekler sundu. Yıldırım, KuzeyKıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde uyuşturucu ve maddebağımlılığıyla ilgili mücadelenin toplumun tüm kesimlerininişbirliğiyle etkin sonuç verebileceğine işaret ederek, bukonuda tüm kesimlere büyük görev ve sorumluluk düştüğünüdile getirdi.

Kitabın hazırlanmasına katkı koyan editörler Profesör DoktorNebile Dağlıoğlu ve Doktor Sevcan Kılınç Akıncı, hazırlanankitabın önemli bir kilometre taşı olduğunu vurguladı.

Kitabın oluşumuna katkı koyan Tangül Çağıner ÇocuklaraYardım Vakfı Genel Sekreteri Sakine Aydın, sağlıklı birtoplum için uyuşturucu ve madde bağımlılığıyla mücadeleninönemine değinerek, bu alanda yapılacak her türlü çalışmayakatkı koymaya devam edeceklerini belirtti.

Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği Yönetim Kuruluüyesi, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü MeryemÖzkurt, uyuşturucu ve madde bağımlılığının günümüzdetoplumların en önemli sorunlarından biri olduğunu ifade etti. Özkurt, uyuşturucu ve kötü madde kullanımınınyaygınlaşmasını engellemek ve bu soruna dikkat çekmekamacıyla, Dr. Bekiroğulları tarafından hazırlanıp sunulan“Uyuşturucu ile Mücadele Savaşçıları Programı”nın BRTK’deyayında olduğunu ve devam edeceğini, ayrıca yeni yayındöneminde başlayacak “Annem Babam Okulda” programınında BRTK’de gösterime gireceğini söyledi. Ayrıca, kamuspotlarının hazırlanması ve bunların basın-yayın aracılığıylaetkin şekilde topluma duyurulmasının önemini vurguladı.

Kitapta, Ankara Üniversitesi’nden uzman akademisyenler veUluslararası Bilişsel ve Davranışsal PsikoterapilerDerneği’nden uzmanlar tarafından kaleme alınmış 10 bölümyer alıyor. Her bölümün tanıtımı, Acapulco Otel’de 20’şer dakikalık sunumlarla yapıldı. Kitap, ülkemizdeki uyuşturucukullanımına dair güncel veriler sunmakta, kullanılanmaddelerin düzeylerini, trendleri, riskleri ve müdahale önerilerini paylaşıyor.