Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’ndan sigara ile mücadeleye destek

Bağımlılıkla mücadele konusunda ülke genelinde önemli adımlar atan Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu, sigara kullanımını önlemek için de çalışmalarını sürdürüyor. Komisyon, özellikle çocuk ve gençlerin sigara ve diğer tütün ürünlerinden uzak tutulması için okullarda kapsamlı eğitim programları düzenliyor ve her okul dönemi KKTC “deki tüm okullarda Bağımlılık Farkındalık Eğitimi veriyor.

POLİS VE EĞİTİM KURUMLARI İLE KOORDİNASYON

Son olarak, Lefkoşa Polis Müdürlüğü’nün başkentteki okulların önünde gerçekleştirdiği denetimler, sigara kullanımının çocuk yaşta yaygınlaştığını ortaya koydu. Denetimlerde, öğrencilerin eşyalarında sigara, sarma sigara ve elektronik sigaralar bulundu. Bu tür olayların önüne geçmek için komisyon, polis teşkilatı ve eğitim kurumlarıyla koordinasyon içinde hareket ediyor.

AİLELERE ÖNEMLİ GÖREVLER DÜŞÜYOR

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu yetkilileri, sigara kullanımının zararlarına dair bilinçlendirme çalışmalarıyla gençlerin farkındalığını artırmayı hedeflediklerini vurguladı. Uzmanlar, eğitimin bağımlılıkla mücadelenin temel taşlarından biri olduğunu belirterek, ailelere de önemli görevler düştüğünü hatırlattı.

ÇALIŞMALAR ARTIRILACAK

Polis denetimlerinin yanı sıra, okullarda düzenlenen eğitimlerle gençlere sağlıklı yaşamın önemi anlatılıyor ve zararlı alışkanlıklardan uzak durmaları için destek sağlanıyor. Komisyon, kapsamlı bir çocuk koruma politikası çerçevesinde bu tür çalışmaların artırıldığına ve tüm riskli davranışlarla mücadele için bir yol haritası belirlendiğinin mesajını verdi.

Toplumun tüm kesimlerini bağımlılıkla mücadelede daha aktif olmaya davet eden komisyon başkanı gençlerin geleceği için el birliğiyle hareket edilmesi gerektiğinin altını çiziyor.