Hatipoğlu: Serbest kalma noktasından itibaren birey psikolojik ve sosyal desteğe ihtiyaç duyuyor

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Teyfide Tecel Hatipoğlu, Genel Koordinatör Reyfet Abdu ve Uzm. Klinik Psikolog Nilgün Tekyaprak, Kıbrıs Türk Barolar Birliği ve İnsan Kaynakları Yönetimi Derneği üyeleriyle toplantı yaptı.

İş birliği amaçlı toplantıya “Cezaevi Sonrası Yaşam Projesi” ekibi üyeleri Proje Koordinatörü Ahmet Türkdoğan, Hukuktan Sorumlu Proje Koordinatörü Nurcan Gündüz ve Proje/İletişim Asistanı İrem İlksoy katıldı.

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’ndan verilen bilgiye göre, toplantıda, Barolar Birliği tarafından yürütülen ve AB tarafından finanse edilen “Cezaevi Sonrası Yaşam Projesi” adı altında toplumsal faydaya katkı amaçlı yapılan faaliyetlerle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Projenin, genel anlamda, “Yerel yasal metinlerin iyileştirilmesi” konusunda odaklanarak, Kuzey Kıbrıs’ta tekrar suç işlenmesinin önlenmesine ve eski yükümlülerin sosyal olarak entegrasyon sürecine katkıda bulunmayı amaçladığı bildirildi.

Madde bağımlılığından cezaevinde olan veya ceza geçmişi olan bireylerin cezası sonrası topluma yeniden adapte olma sorunu yaşayabildiklerinin konuşulduğu toplantıda, bireylerin gelecekleri adına yeni adımlar ve yapılması gerekenlerle ilgili görüşler ortaya konuldu.

Başbakanlık UMK Başkanı Teyfide Tecel Hatipoğlu, toplantı sonrası yaptığı açıklamada “Madde bağımlılığı sorunu yaşayan bireylerin ve özellikle gençlerin, hayatlarının baharında cezaevi koşullarıyla yüzleşmesi, hapis cezasının çekildiği sürenin ardından hayata yeniden adapte olma ve yaşam şartlarıyla mücadele etme konusunda sorunlar yaşayabileceklerini söyledi.

Hatipoğlu, tutukluluk yükümlülüğünden sonra, serbest kalan bireylerin yanında olmayı planladıklarını, özellikle, toplumsal Uyuşturucuyla Mücadele konusunda çok çeşitli yöntemler denenirken, imzalanacak yeni iş birliği protokolüyle Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu’nun çabalarına yeni bir alan oluşturulacağını kaydetti.

Hatipoğlu açıklamasının devamında “Serbest kalma noktasından itibaren bireyin psikolojik ve sosyal desteğe ihtiyaç duyduğunu, dolayısıyla, Kıbrıs Türk Barolar Birliği ve İnsan Kaynakları Yönetimi Derneği ile yapılan görüşme sonrası, önümüzdeki günlerde bu gibi konularda iş birliği protokolü imzalamak için kolları sıvadıklarını sözlerine ekledi.