Başbakanlık YAGA-KOBİGEM Girişimcilik Hibe Programı lansmanı yapıldı

Başbakan Ünal Üstel, “Ekonomik istikrarın sağlanabilmesi için, siyasi istikrarın ve istikrarlı Türkiye ilişkilerinin devamına ihtiyaç olduğu bir gerçektir” dedi.

Başbakanlık YAGA-KOBİGEM Girişimcilik Hibe Programı lansmanı bugün Dışişleri Bakanlığı Uğur Umar Toplantı Salonunda yapıldı.

Lansmanda, Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, YAGA-KOBİGEM Direktörü Ebru Kaptan Sertoğlu, Türk Bankası Genel Müdürü Mustafa Kayahan konuşma yaptı.

Program, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi (KEİ) finansmanıyla, bu sene ilk kez KKTC Başbakanlık bütçesi altında, Kıbrıs Türk Yatırım Geliştirme Ajansı’nın (YAGA) koordinasyonunda ve Türk Bankası'nın eğitim sponsorluğunda gerçekleştirilecek.

Proje kapsamında, girişimcilere, teknoloji ve yenilikçi iş fikirlerine yüzde 75 oranında, en fazla 750 bin TL, geleneksel iş fikirlerine yüzde 75 oranında, en fazla 500 bin TL ve ekonomiye değer katacak, ihracat odaklı ve marka değeri yüksek iş fikirlerine ise yüzde 75 oranında, en fazla 2 milyon TL olmak üzere toplam 20 milyon TL destek verilecek.

Başvurular 24 Ocak - 11 Mart tarihleri arasında alınacak. Program hakkında detaylı bilgi ve başvuru koşulları https://kobigem.gov.ct.tr/ ve https://yaga.gov.ct.tr/ adreslerinde bulunabilir, başvurular https://girisimcilik.kei.gov.tr adresinden yapılabilecek.

Başbakan Ünal Üstel lansmanda yaptığı konuşmada, 2024 yılının kadınlar, gençler ve engellilerin yılı olacağını söyleyerek, “Bu doğrultudaki projeleri beraber başarmanın mutluluğunu yaşayacağız” dedi.

“Hükümete geldiğimiz ilk günden bugüne, en temel hedeflerimiz arasında yer alan, ülke ekonomimizin güçlenmesi için, canla başla çalışıyoruz” diyen Üstel, KKTC’nin sosyo-ekonomik kalkınmasına ve sürdürülebilir işletmelerin kurulmasına katkı sağlamak, istihdamı desteklemek, dış ticaret açığını azaltmak, üretimi artırmak, ülkeyi girişimciler için bir cazibe merkezi haline getirmek için tüm imkanları seferber ettiklerini belirtti.

Bu amaçla, imkansızlıklar yüzünden ekonomik hayata giriş yapamayan özellikle genç ve kadın girişimcileri destekleyecek programları tek tek devreye soktuklarını dile getiren Üstel, gençlere, kadınlara, tarımcıya, iş dünyasına, sanayiye ve tüm üreten sektörlere, uygun krediler ve hibe vermeye devam ettiklerini söyledi.

-“Hibe programını bugün başlatıyoruz”

Üstel, Türkiye Cumhuriyeti kaynaklarıyla 2016 yılından itibaren yürütülen ve bugüne kadar 415 girişimcinin eğitim, 160 girişimcinin de hibe desteğinden yararlandığı ve yaklaşık 350 kişiye istihdam yaratan girişimcilik hibe programlarının bir yenisi olan "2023-2024 Girişimcilik Hibe Programı"nı bugün başlattıklarını açıkladı.

Anavatan Türkiye'nin desteği, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi'nin finansmanı ve Başbakanlığa bağlı YAGA'nın, bu yıl ilk kez Başbakanlık bütçesi altında yürüteceği çalışmalarla 20 milyon TL’lik yeni bir destek paketini hayata geçireceklerini dile getiren Üstel, hayırlı olması temennisinde bulundu.

Destek programının 1987 ve sonrası doğumlu vatandaşlar için eğitim, danışmanlık ve hibe desteğini içerdiğini vurgulayan Üstel, teknoloji, geleneksel işler ve ihracat odaklı projelere öncelik vereceklerini belirtti.

Bu kapsamında, teknoloji ve yenilikçi iş fikirlerine 750 bin TL’ye kadar, geleneksel iş fikirlerine 500 bin TL’ye kadar, KKTC ekonomisine değer katacak, ihracat odaklı ve marka değeri yüksek iş fikirlerine ise 2 milyon TL'ye kadar hibe desteği vermeyi planladıklarını kaydetti.

Ortaya çıkacak projeler değerlendirilirken, kalkınmada öncelikli bölgelere yatırım yapma hedefinde olanlara, kadınlara ve engellilere pozitif ayrımcılık yapılacağını dile getiren Üstel, sadece hibe programları ile değil, gençlerin ve kadınların, ekonomik hayata etkin katılımlarını sağlamak için onlara her tür ekonomik ve yasal desteği sağlamakta kararlı olduklarını belirtti.

-“İstikrara ihtiyaç var”

Ülkenin Doğu Akdeniz'de, tüm bölge girişimcilerinin tercih ettiği bir cazibe merkezi olması noktasında da hükümet olarak gerekli çalışmaları başlattıklarını dile getiren Üstel, “Ekonomik istikrarın sağlanabilmesi için, siyasi istikrarın ve istikrarlı Türkiye ilişkilerinin devamına ihtiyaç olduğu bir gerçektir” dedi.

Üstel, şöyle devam etti:

“Biz bu anlayışla yolumuza devam ediyor ve istikrarın bizlere sağladığı güçle, yıllardır gerçekleştirilemeyen veya tamamlanamayan tüm projeleri tek tek hayata geçirmeye devam ediyoruz.

2023 yılında çok önemli işler başardık. Çok önemli işlere imza attık. 2024 yılında da çalışmaya, laf değil iş üretmeye, yapılanmayanları teker teker yapmaya devam edeceğiz.

Ülkedeki istikrarlı siyasi yapıyı bozmak ve halka yine zaman kaybettirmeye çalışanlar bilmelidirler ki;

hükümetimiz istikrarla yoluna devam etmektedir. Ne halkın ne de bizlerin erken seçimlerle kaybedecek zamanı vardır. Yapacak çok işimiz ve bizi bekleyen dünden çok daha güzel bir gelecek vardır.”

Üstel, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümeti olmak üzere, TC Lefkoşa Büyükelçiliği'ne, TC Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi'ne, Yatırım Geliştirme Ajansı'na (YAGA) ve verdiği sponsorluktan dolayı Türk Bankası'na projenin gerçekleşmesine yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür etti.

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, iki ülke arasında imzalanan ekonomik protokoller aracılığıyla her yıl Türkiye Cumhuriyeti kaynaklarından KKTC’ye kaynak aktarıldığını, reel sektörü deskteklemeye ayrı önem verdiklerini kaydetti.

Feyzioğlu, reel sektörü destekleme kapsamında 2011 yılından itibaren her yıl Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi (KEİ) finansmanı Çukurova Kalkınma Ajansı teknik desteği ve ilgili bakanlıkların özellikle Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın gözetiminde tarım, turizm, sanayi sektörlerinde kısmi hibe destekli programları yürütüldüğünü belirtti.

Feyzioğlu, Başbakanlık Yatırım Geliştirme Ajansı Başkanı Ebru Kaptanoğlu, KEİ Koordinatörü Ömer Cihan ve ekiplerine teşekkür etti.

Büyükelçi Feyzioğlu, bu hizmetleri sunabilmenin güçlü ve istikrarlı bir yönetim ve iş birliğine bağlı olduğunu kaydederek, bu doğrultuda Başbakan Üstel ve koalisyon ortakları Fikri Ataoğlu ve Erhan Arıklı’ya fedakarlık, azim ve emekle ortaya koydukları istikrar dönemi için teşekkür etti.

Henüz büyüme aşamasındaki firmaların faiz sarmalına girmesini önlemek gerektiğini dile getiren Feyzioğlu, aynı zamanda öz sermayelerini de harekete geçirmek gerektiğini, kısmi hibe programlarının böyle bir modelleme üzerine kurulduğunu belirtti.

Feyzioğlu, bu programların sıkı değerlendirme ve uygulama süreci gerektirdiğini söyleyerek, amacın sadece işletme kurmak değil sürdürülebilir olmasını sağlamak olduğunu vurguladı.

-“525 projeye 500 milyon TL’nin üzerinde mali kaynak tahsisi sağlandı”

Bu kapsamda 2011-2023 yılları arasında Tarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı, Turizm Potansiyelinin Geliştirmesi Mali Destek Programı, Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı başlıklarında 9 program yürütüldüğünü belirten Feyzioğlu, 525 projeye 500 milyon TL’nin üzerinde mali kaynak tahsisi sağlandığını belirtti.

Feyzioğlu, 500 milyon TL’nin öz kaynaklardan gelmek suretiyle 1 milyar TL’nin üzerinde kaynağı yatırım için harekete geçtiğini söyledi.

Programın güncellendiğini dile getiren Feyzioğlu, seçici destek politikaları uyguladıklarını, girişimcilik projesinin hayata geçirildiğini, tarım, turizm, sanayi sektörlerinin dışında genç girişimcilerin ve yeni iş fikirlerinin desteklenmesi amacıyla 2016 yılında KKTC Girişimcilik Projesinin ilkinin gerçekleştirildiğini ifade etti.

Bu projeyle sürdürülebilir işletmeler kurulabilmesini sağladıklarını belirten Feyzioğlu, girişimcilik ve istihdamı geliştirerek KKTC’nin sosyo-ekonomik gelişimine katkı sağlanması ile kadın ve genç girişimciler ile Güzelyurt ve Karpaz gibi kısmen dezavantajlı bölgelere öncelik verdiklerini söyledi.

Proje doğrultusunda 65 milyon TL kaynak harcandığını, 160 girişimci projenin desteklendiğini dile getiren Feyzioğlu, “415 aday bana göre hibeden de değerli eğitim programından geçti” dedi.

-"Kadınlar başaracak, KKTC başaracak"

Desteklenen girişimcilerin yüzde 56’sının kadın girişimci olduğunu belirten Feyzioğlu, “Kadınlar başaracak KKTC başaracak. Buna inanıyorum” diye konuştu.

Girişimcilerin başarısıyla 350 üzerinde kişiye istihdam sağlandığını kaydeden Feyzioğlu, 2023-2024 programı için proje ödeneğini 20 milyon TL’ye yükselttiklerini belirtti.

Feyzioğlu, “Bu ve benzeri programlar devam edecek. KKTC kalkınacak, geleceğe güçlü adımlarla yürümeye devam edecek, istikrar içinde büyüyecek. Yıllardır eksik kalan bitirilemeyen projeler tek tek bu istikrar ortamında bitirilmeye başlandı. Hepsinin Allahın izniyle birlikte bitireceğiz. Hayalimiz ortak geleceğimiz bir. Birlikte başaracağız ” dedi.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu da konuşmasında, girişimcileri ve üretimi desteklemenin önemine vurgu yaptı.

Pandemi döneminde üretememenin sıkıntılarının açıkça görüldüğünü dile getiren Amcaoğlu, alternatif üretim modellerinin oluşmasına olanak sağlamanın önemini belirtti.

Amcaoğlu, istihdam olanaklarını artırma, yeni iş ortamı yaratmanın, ülke toprakları üzerinde yaşamı sürekli hale getirme noktasında katkısına değindi.

“Ekonomik sıkıntılara rağmen vazgeçmemek ve krizi fırsata çevirmek gerekiyor” diyen Amcaoğlu, buna yönelik kaynak yaratmak gerektiğini belirtti.

Amcaoğlu, katkı koyan ve emek veren herkese teşekkür etti.

Başbakanlık Yatırım Geliştirme Ajansı Başkanı Ebru Kaptan Sertoğlu da projenin amacının KKTC’nin sosyo-ekonomik kalkınmasına sağlamak, istihdamı artırmak, sürdürülebilir işletmelerin kurulmasını sağlamak olduğunu söyledi.

KKTC’deki teknolojik altyapının gelişmesi, girişimciliğin yaygınlaşmasına katkı sağlamayı hedeflediklerini dile getiren Sertoğlu, 2016 yılından bu yana 791 başvuru yapıldığını, destek alanların yüzde 69’unun kadın girişimci ve beş yıl sonunda işletmelerin ayakta kalma oranın da yüzde 75 olduğunu belirtti.

Teknoloji ve yenilikçi iş fikirlerine öncelik verileceğini dile getiren Sertoğlu, başvuruların 11 Mart'a kadar devam edeceğini, protokollerin ise temmuz ayında imzalanmasını hedeflediklerini belirtti.

Türk Bankası Genel Müdürü Mustafa Kayahan ise projenin paydaşı olmaktan onur ve mutluluk duyduklarını belirtti.

Türk Bankası’nın ekonomik dayanışmaya olanak sağlamak amacıyla yardımlaşma sandığı olarak kurulduğunu dile getiren Kayahan, toplumu kalkındıracak, kalıcı yatırımlara destek verdiklerini kaydetti.

Kayahan, banka olarak sosyal sorumluluk raporu yayınladıklarını, gençleri girişimciliğe özendirme amacıyla çaba harcadıklarını söyledi.

Proje kapsamında yaratıcı fikirleri görmenin mutluluk ve umut verici olduğunu dile getiren Kayahan, teknoloji ve ihracat kaynaklı yaklaşımlar ile ve yenilikçi fikirlerin kendilerini heyecanlandırdığını belirtti.

Kayahan, projeye katkı koyanlara teşekkür ederken, başvuracak olanlara da başarı diledi.

Girişimciler Zekiye Yağmur Aydındoğ ile Soyer Terkan da deneyimlerini anlattı.

Konuşmaların ardından plaketler takdim edildi.