Başbakanlıkta ‘Güvenlik’ toplantısı

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28/12/2023

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Başbakanlıkta ‘Güvenlik’ toplantısı

Başbakan Ünal Üstel, yeni yılda alınacak önlemleri görüşmek üzere Polis Genel Müdürü Kasım Kuni, Polis Genel Müdür 2'nci Yardımcısı Zafer Zaifer,  Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri  Ataoğlu ve Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ve Çalışma ve Sosyal Bakanı Sadık Gardiyanoğlu ile başbakanlıkta bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya, Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu,  Başbakanlık DPÖ Müsteşarı Durali Güçlüsoy, Turizm Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç ve Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı Şahap Aşıkoğlu da katıldı.  Toplantıda vatandaşların yeni yıl kutlamalarını sorunsuz, sağlıklı  ve güvenli bir şekilde geçirebilmesi için alınan önlemler görüşüldü.

Başbakan Ünal Üstel toplantıda yaptığı konuşmada, “Vatandaşımızın güvenliği ve huzuru her şeyden önce gelir. Ülkemizde 31 Aralık gününün ve gecesinin en güvenli ve huzurlu şekilde geçmesi için gerekli tüm önlemler alınmıştır. Bu vesileyle yeni yılın, tüm halkımıza barış, mutluluk, sağlık ve esenlik getirmesini diliyor, herkesin yeni yılını içtenlikle kutluyorum” dedi.

PGM Müdürü  Kasım Kuni de konuşmasında, yeni yıl günü ve gecesi için tüm polis gücünün  görevde olacağını belirtti ve halkımızın yeni yıla huzurlu ve sağlıklı şekilde girmeleri için gerekli çalışmaları yaptıklarını vurguladı.

Polis Genel Müdürü Kasım Kuni,. "Polis Teşkilatı olarak ilçelerimizde, halkımızın huzurlu ve güvenli bir şekilde yeni yıla girebilmesi için trafik ve asayiş konularında üst düzey tedbirler alınmış olup, görevi başında bulunacak personelimiz tam kapasitede çalışacaktır" dedi.

28/12/2023 17:38
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TAGS: Başbakanlıkta ‘Güvenlik’ toplantısı
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