Başbakanlıkta toplantı sona erdi

Başbakan Ersan Saner'in siyasi partileri bilgilendirme toplantısı sona erdi. Başbakan Ersan Saner, HP Genel Başkanı Kudret Özersay ve CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman toplantının ardından basına açıklamada bulundu.

İlk sözü alan Kudret Özersay, içinde bulunulan durumun toplumsal bir mesele olduğuna dikkat çekerek,"Salgın ve sağlık konusunda mücadelede daha öncede açıkladığımız gibi gereken desteği vereceğimizi söyledik" dedi.

Tufan Erhürman hükümetin yaptığı çalışmalarla ilgili muhalefete bilgi verildiğini söyledi. Aktarılan verilerle ilgili görüş alışverişinde bulunulduğunu anlatan Erhürman konunun yetkili organlarda değerlendirileceğini ifade etti. Karar alma noktasında etkin olmasa bile karar alınmadan önce konuların tartışılması ve görüş alışverişinde bulunulması için sürecin En başından beridir kriz masasını savunduklarını dile getirdi.

Başbakan Saner ise sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinden dolayı meclisin çalışmadığından dolayı muhalefete bilgi aktarmak için toplandıklarını söyledi. Saner, sürecin en başından beri yaşanan gelişmeleri aktardıklarını belirterek, bugün saat 14:00'da açıklanacak ekonomik paketle ilgili muhalefete bilgi verdiğini kaydetti

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03/02/2021 12:17