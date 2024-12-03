 Başbakan​ Üstel’den Adalet Vurgusu

Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen İsias Otel davasının beşinci duruşmasında ara karar açıklandı. Mahkeme, bir sonraki duruşmanın 24 Aralık 2024 tarihinde yapılmasına karar verdi.

Başbakan Ünal Üstel, duruşmanın ardından yaptığı açıklamada, adalet vurgusu yaparak Türkiye Cumhuriyeti’ne güvenlerini dile getirdi. Üstel, açıklamasında şunları söyledi:

"KKTC ilk defa bir davada birleşti. Bu acıyı unutmayacağız ama bu acıya sebep olanları yargılamak üzere Türkiye Cumhuriyeti adaletine güveniyoruz. Ben bir başbakan ve bir baba olarak bütün halkımızla buradayım. Adalet tecelli edene kadar halkımızın hukuki haklarını savunacağız. Türkiye Cumhuriyeti’nin adaletine güveniyoruz. Adalet tecelli edecek ve umuyorum ki bundan sonra böyle acılar yaşanmayacak. 24 Aralık’ta bizi manen rahatlatacak bir karar çıkar."