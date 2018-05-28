Başbuğ'dan şok sözler: Garantilerİ ne KKTC halkı, ne Cumhurbaşkanı...

Türkiye Cumhuriyeti eski genel kurmay başkanı İlker Başbuğ'un, geçtiğimiz gün katıldığı televizyon programında Kıbrıs ile ilgili sözleri tepki ile karşılandı.

Garanti ve İttifak Anlaşmaları’nın Türkiye Yunanistan ve İngiltere’yi ilgilendirdiğini ve bu konuda Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın söz söyleme hakkı olmadığını söyleyerek “Akıncı’nın bu konuda hukuksal yetkisi yok, bu anlaşma 3 devleti ilgilendiriyor.

Kıbrıs’ta garanti anlaşmasının kısmen kalması önerisi var. Garanti ve İttifak anlaşmaları konusunda KKTC Cumhurbaşkanı’nın söz söylemeye hiçbir hakkı yok. BM Genel Sekreteri Garanti anlaşmaları kalksın diyor, cumhurbaşkanı konuşabiliriz diyor. Birisi de çıkıp demiyor ki ‘sayın cumhurbaşkanı sen bu konuda söz söylemeye yetkili misin?’ Garanti ve ittifak konusunu ne KKTC halkı ne de KKTC meclisi konuşabilir. Bu TBMM’nin konusudur ve tek söz söyleyecek olan odur” ifadelerini kullandı.