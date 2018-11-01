Başçeri, ailesini Akıncı ile tanıştırdı

Görevine yeni başlayan Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri güven mektubunu sunmasının ardından ailesini Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncıyla tanıştırdı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre geleneksel aile fotoğraflarının çekilmesinin ardından öğle yemeğine geçildi.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın eşi Meral Akıncı ve Büyükelçi Başçeri’nin eşi Esin Başçeri’nin de yer aldığı öğle yemeğine, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği mensupları da katıldı.