Başçeri: Akıncı ile Türkiye devleti arasında sıkıntı yok

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri 15 Temmuz Darbe Girişimi ve Demokrasi ve Birlik Günü nedeniyle bir basın toplantısı düzenledi.

Başçeri konuşmasında Cımhurbaşkanı Akıncı ile Türkiye devleti nezdinde herhangi bir sıkıntı olmadığını söyledi. Başçeri, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın ziyaret gerçekleştiremeyeceğini daha önceden kendisinin ilettiğini bu nedenle içinin rahat olduğunu ifade etti.