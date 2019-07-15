Başçeri: FETÖ bir dönem KKTC’de ciddi faaliyet yürüttü

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri 15 Temmuz Darbe Girişimi ve Demokrasi ve Birlik Günü nedeniyle bir basın toplantısı düzenledi.

Başçeri konuşmasında örgütün yurtdışındaki faaliyetlerini tamamen sonlandırmak adına her türlü mücadeleyi göstereceklerini kaydetti. Başçeri, bugün ve yarın gerçekleştirecek etkinlikler noktasında da açıklamada bulundu.

Başçeri şöyle konuştu: “Türkiye’deki mücadelenin etkinliği çerçevesinde örgüt mensuplarının bir dağılma yaşadığı kesin. İlk terk ettikleri yerlerden birisi KKTC oldu. Cemaatin bir dönem KKTC’de de ciddi bir faaliyet gerçekleştirdiğini biliyoruz. Çok sinsi bir örgüt ile karşı karşıyayız. Türkiye’de dahi kripto terör örgütü mensupları var.”