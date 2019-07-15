Başçeri: Türkiye’de ana omurgasını kaybetti

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri 15 Temmuz Darbe Girişimi ve Demokrasi ve Birlik Günü nedeniyle bir basın toplantısı düzenledi.

Başçeri konuşmasında hayatını kaybedenleri anarsk başladığı konuşmasında hain darbe girişimini bir kez daha kınadıklarını belirtti.

Fethullahçı Terör Örgütü’nün ülkeden temizlenmesi için yurt ve yurtdışında ciddi çabalar harcandığını belirten Başçeri, Türkiye’de ana omurgasını kaybeden hain örgütün yurt dışı ayağını kullanmaya çalıştığını söyledi.

FETÖ’nün yurtdışındaki hareketlerinin engellenmesi için önlemlerin alındığını kaydeden Başçeri, Türkiye Maarif Vakfı’nın 18 ülkede örgüt odaklı okulları devraldığını söyledi.