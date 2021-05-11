“Basdelli” Masal Kitabı Yayınladı

 Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi çocuklar için “Basdelli” isimli masal kitabı yayınladı.

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11/05/2021

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“Basdelli” Masal Kitabı Yayınladı

 Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi çocuklar için “Basdelli” isimli masal kitabı yayınladı.
Ayten Özgener’in naklettiği Araştırmacı – Yazar Nurperi Özgener’in derlediği, Ressam - Yazar Kemal Behcet Caymaz’ın resimlediği, Erdinç Akgür’ün düzenlediği, Kültür Dairesi Müdürü Kerim Akpolat’ın editörlüğünde ve sunuş yazısıyla okuyucuya sunulan Basdelli “Kıbrıs Meselleri Derlemeler 1”in Kültür Dairesi’nden ücretsiz temin edilebileceği açıklandı.
Verilen bilgiye göre, Kültür Dairesi Müdürü Kerim Akpolat, Kıbrıs Türk masallarını derleme ve yayınlama çalışmalarının süreceğini kaydetti.

11/05/2021 12:23
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TAGS: Basdelli, Masal Kitabı, Nurperi Özgener
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