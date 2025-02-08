Base ilki başardı: 72-44

Bu sezon kurulan Base Basketbol, Teska & Cahit Necipoğlu Federasyon Kupası’nda Çetinkaya’yı 72-44 mağlup ederek yarı finale yükseldi ve tarihi bir başarı elde etti.

Maç Dengeli Başladı, Base Kontrolü Ele Aldı

Güzelyurt Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodu 15-15 eşitlikle tamamlanırken, ikinci çeyrekten itibaren Base üstünlüğü ele geçirdi. Günay, Emeka ve Kıyal’ın etkili performansıyla devreyi 38-26 önde kapatan ekip, farkı giderek açtı.

İkinci Yarıda Farka Koştular

Üçüncü periyodu 58-42 üstün tamamlayan Base Basketbol, son çeyrekte de rakibine fazla şans tanımadı ve mücadeleden 72-44 galip ayrılarak yarı finalde Caesar Larnaka Gençler Birliği’nin rakibi oldu.

Maçın Öne Çıkan İsimleri