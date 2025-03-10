Basel Holding 2025 Ralli sezonu başladı

KKTOK’nin organize ettiği ve ana sponsorluğunu Basel Holding’in üstlendiği 2025 Kuzey Kıbrıs Ralli ve Sprint Şampiyonası, 9 Mart 2025 Pazar günü Hamitköy bölgesinde yapılan “Chagla Car Care Lefkoşa Ralli Sprint” yarışıyla başladı. Yarışı Cevdet Alptürk-Mehmet Çağla ikilisi kazanmayı başardı

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu (KKTOK) 2025 sezonuna Hamitköy’de yapılan yarışla başladı. Basel Holding’in ana sponsorluğunda bu sezon da Ralli, Sprint ve Tırmanma olmak üzere 3 şampiyona gerçekleştirecek olan kurum sezonu Chagla Car Care sponsorluğunda Hamitköy bölgesinde hazırlanan etapta açtı. 23 ekibin katıldığı yarışa seyirciler büyük ilgi gösterdi. Bahar havasında oldukça keyifli geçen yarışı, Volkswagen Polo GTI R5 ile SD Motors Fina Rally Team adına yarışan Cevdet Alptürk-Mehmet Çağla ikilisi kazandı. Biri deneme olmak üzere üçer kez geçilen etapta iki kez en iyi dereceyi elde eden ikili sezona zaferle başlamayı başardı. Bu sezona yeni aracı Volkswagen Polo GTI R5 ile şampiyonluk parolasıyla başlayan Goodyear Racing Team ekibi Çağkan Bozalanlar-Hasan Evrensel ikilisi ikinci olurken, Skoda Fabia R5 ile SD Motors Fina Rally Team adına yarışan bir diğer iddialı ekip, Sami Doğan-Ahmet Akbıçak ikilisi üçüncü olmayı başardı.

Sınıflarda çekişme yaşandı

Polaris, Genpower, GoPro, Limon, Near East Bank, Car&Cars, İkas Supermarket, Çağkan Yapı İskele Sistemleri, doill, Aveon Sigorta, Seyhun Bıkmaz Şoför Okulu ve Basel Energy’nin de katkıları ile gerçekleştirilen yarışta Genel Klasman ve Sınıf 2’de podyum değişmezken R5’lerin arasına girmeyi başararak genel klasmanda altıncı olan Güner Şevketoğlu-Nebil Öneral ikilisi Sınıf N birincisi de olmayı başardılar. Sınıf N ikincisi Derviş Dizliklioğlu-Doğukan Özbeyli ikilisi oldu. Sınıf R’de birinci Tolga Güllü-Berke Zeki ikilisi olurken Genç pilot İlker Beşok, Buğra Tabak’ın co-pilotluğunda ikinci oldu. Sınıfın üçüncüsü ise Erdaş Uçaner-Arkın Şevketoğlu ikilisi oldu. Sınıf 1’de Yusuf Cambaz-Gökhan Sancar ikilisi birinci, Hasan Karlıtaş-Ahmet Buzlukcuoğlu ikilisi ikinci oldu. Sınıf 4’te Özhan Karaduman-Ali Fahir Öksüzoğlu ikilisi birinciliği kimseye kaptırmazken, Osman Pozan-Ayhan Ertuğrul ikilisi ikinci, Mehmet Kaplan-Ali Çelik ikilisi üçüncü oldu. Sınıf 1’in iddialı ekiplerinden Ahmet Özerdem-Kani Avkıran ikilisi şanssız bir şekilde kaza yaparak yarış dışı kalırken ikilinin sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

Vahide Çobanoğlu En Centilmen Yarışçılar ve Süleyman Göktaş Yarışın Kahramanı Ödülleri verildi

Basel Holding Kuzey Kıbrıs Ralli ve Sprint Şampiyonası’nda bu sezon “Vahide Çobanoğlu En Centilmen Yarışçı” özel ödülü ve “Süleyman Göktaş Yarışın Kahramanı” özel ödülü sezon boyunca verilecek. Bu yarışın en centilmen yarışçıları Güner Şevketoğlu ve Mustafa Kemal Baran seçildi. Etapta sorun yaşayan iki pilot ardından gelen yarışçıları etkilememek için kenara çekilerek “Vahide Çobanoğlu En Centilmen Yarışçı” özel ödülünü almaya hak kazandılar. “Süleyman Göktaş Yarışın Kahramanı” özel ödülünü ise Ahmet Özerdem-Kani Avkıran ikilisi aldı. Genç pilotlarda birinci İlker Beşok olurken, ikinci Hasan Macila oldu. Genç co-pilot birincisi Hasan Önderol, ikincisi Berke Zeki ve üçüncüsü Doğukan Özbeyli oldu. Master pilotlarda birinci Sami Doğan, ikinci Fikri Macila ve üçüncü Mehmet Kamiloğlu oldu. Master Co-pilotlarda birinci Nebil Öneral, ikinci Barış Kalfaoğlu ve üçüncü Ahmet Gürün oldu.