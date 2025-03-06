Basel Holding 2025 Ralli sezonu başlıyor

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun organize ettiği ve ana sponsorluğunu Basel Holding’in üstlendiği 2025 Kuzey Kıbrıs Ralli ve Sprint Şampiyonası 9 Mart 2025 Pazar günü başlıyor. “Chagla Food&Drink Lefkoşa Ralli Sprint” adıyla yapılacak yarış, Hamitköy bölgesinde hazırlanan etapta yapılacak.

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu (KKTOK) 2025 sezonuna başlıyor. Basel Holding’in ana sponsorluğunda bu sezon da Ralli, Sprint ve Tırmanma olmak üzere 3 şampiyona gerçekleştirecek olan kurum, sezonu Chagla Food&Drink sponsorluğunda Hamitköy etabında yapılacak olan ralli sprint ile açıyor. Basel Holding’in şampiyona sponsorluğu ve Chagla Food&Drink’in yarış sponsorluğunun yanı sıra yarış; Polaris, Genpower, GoPro, Limon, Near East Bank, Car&Cars, İkas Supermarket, Çağkan Yapı İskele Sistemleri, doill, Aveon Sigorta, Seyhun Bıkmaz Şoför Okulu ve Basel Energy’nin de katkıları ile gerçekleştirilecek.

Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu, Sanayi çemberinden takip edilebilecek

2025 Basel Holding Kuzey Kıbrıs Ralli ve Sprint Şampiyonası ilk yarışı, Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Chagla Food&Drink önünden pazar sabahı 10.30’da start alacak. 11.05’den itibaren Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu çevresinde hazırlanan etapta ekipler biri deneme olmak üzere üçer kez start alacaklar. Etap, Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan İtfaiye Şubesi yanından start alıp, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu sanayi bölgesi çemberi üzerinde bulunan seyirci noktasına gidecek. Oradan Hamitköy Barajına gidip tekrar Kuzey Çevre Yolu mandıralar bölgesinde tamamlanacak. 11.00-14.30 arası devam edecek olan ralli, 14.45’de yine Chagla Food&Drink önünde yapılacak ödül töreni ile tamamlanacak.

R5 katılım rekoru kırılacak

29 ekibin yarışacağı sezonun ilk yarışında 3 ekibimiz VW Polo GTI R5 ile, 4 ekibimiz Skoda Fabia R5 ile, 2 ekibimiz Ford Fiesta R5 ile 1 ekibimiz Ford Fiesta S2000 ile yarışa katılacak ve böylece toplam 10 ekibimiz Sınıf 2’de mücadele edecek ve rekor kırılacak. Renault Clio Rally 3 aracı ile Güney Kıbrıs Ralli Şampiyonu Petros Pantelli-Dimitris Pieri ikilisinin de katılacağı yarışa ayrıca Güney Kıbrıs Ralli Sprint Şampiyonu Petros Petrou-Renos Antreou ikilisi de katılacak. Şampiyon ekiplerimiz Cevdet Alptürk-Mehmet Çağla ikilisi, Çağkan Bozalanlar-Hasan Evrensel ikilisi, Güner Şevketoğlu-Nebil Öneral ikilisi, Fikri Macila-Harun Çakır ikilisinin yanı sıra birçok iddialı ekibin olduğu yarış izleyenlere oldukça keyifli dakikalar yaşatacak.

Program:

Seremonik Start: 10.40 (Chagla Food&Drink)

Deneme: 11:00

İlk Etap: 12:30

İkinci Etap: 14:10