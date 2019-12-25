Basel Holding adını devlerle aynı listeye yazdırdı!

2019 yılında gerçekleştirdiği projelerle adından çokça söz ettiren Basel Holding, bu kez de CFO'su Tahsin Gür’ün 2019 yılının ikinci ödülünü de almasıyla büyük bir başarıya daha imza attı. Yılın ilk aylarında "CFO Excellence Summit 2019" kapsamında ilk ödülünü alan Tahsin Gür, yılın sonunda da global finans dünyasına yön veren " Finance Monthly" dergisinin yılda bir kez düzenlediği "Finance Monthly CFO Awards” ödülüne layık görüldü.

BİNDEN FAZLA ORGANİZASYON KATILIYOR

Her yıl Finance Monthly CFO Awards, dünyadaki geniş yelpazelerde bulunan farklı sektörlerdeki CFO’ların yenilikçi vizyon ve başarılarını kutlamaktadır. Son yıllarda CFO'ların rolleri büyük bir dönüşüm geçirmiştir. Sorumluluk listesine eklenen daha fazla görevle günümüzün CFO’ları, uzmanlıklarını kullanarak ve şirketlerin finansal durumunu analiz ederek organizasyonlarını yönetmektedirler. Dünya çapında çok prestijli bir ödül olan Finance Monthly Awards'ın araştırma ekibi, bugünün kurumsal dünyasında çalışan en iyi CFO'ları belirlemekte ve organizasyonlarını en etkin ve efektif şekilde yöneten CFO’ları ödüllendirmektedir. Basel Holding bünyesindeki katma değerli çalışmaları vesilesiyle Tahsin Gür en iyi CFO’lar arasına ismini yazdırmayı ve Kıbrıslı Türkleri böylesine önemli bir mecrada temsil etmeyi başarmıştır.

BASEL HOLDING’in İSMİ DÜNYA DEVLERİ İLE AYNI LİSTEDE

Shell, Unilever, BP, Cisco, UBS Bank, American Express gibi dünya ekonomisine yön veren firmaların CFO'larıyla aynı ödülü almaya hak kazanan Tahsin Gür, Basel Holding'in ismini devler listesine yazdırarak ülkemizi bir kez daha gururlandırdı.

BASEL HOLDİNG FARKI

Stratejik ve yönetim vizyonu ile kuruluşundan beri birçok başarıya imza atan Basel Holding, Avrupa’nın önde gelen girişim ve sermaye grupları arasında pozisyonunu yükselterek ilerlemektedir. Etkili finansal ve operasyonel yönetim vizyonu ile fark yaratan Basel Holding, Jova Digital, JuiceBot, Duuple, Corpayss gibi projelerle dünyada konuşulan bir marka haline gelmiş durumdadır.

“SORUMLULUKLAR BÜYÜK”

Gür, özellikle geçilmekte olunan zorlu dönemde borç yapılandırması, uluslararası piyasalardan kaynak edinimi, şirket birleşmeleri ve satın almaları konularında CFO’ların sorumluluğunun büyük olduğuna değindi. Gür, günümüzde, bu görevlere operasyonel becerinin de katılması ile yönetim, uyumluluk-kontrol ve iş etiğine ilişkin sorumlulukların da başarı ile yerine getirilmesinin, CFO’ların sorumlulukları arasında yer aldığına işaret etti.

“KATMA DEĞER SAĞLAYAN YÖNETİM DÖNEMİ”

Gür, günümüzde yüzlerce geleceğe dönük proje ve organizasyonun; CFO işlevi, işlevsel ve maliyet verimliliği odağından ziyade, katma değer sağlayan stratejik odaklı yönetime doğru ilerlediğinin altını çizdi. CFO’ların sahip oldukları kritik sorumluluklar olan halka açılma, satış, satın alma, birleşme ve küresel piyasalardan borçlanma senaryolarındaki stratejik konularda daha da çok söz sahibi olmalarının bulundukları rolün önünü açtığına değindi.

TAHSİN GÜR KİMDİR?

Temmuz 2017’de Basel Holding bünyesine katılan Tahsin Gür, birden fazla ülkedeki projeler için iş ortaklığı yapan, global finansal raporlamayı yöneten ve yeni girişimler/yatırımlar konusunda danışmanlık yapan Basel Holding’in CFO'su olarak çalışmaktadır. Gür, ABD, BAE, Malta ve Kıbrıs’ta faaliyet gösteren gelir yönetimi sistemleri, bankacılık yazılımları, mobil aplikasyon yazılımları ve organik taze meyve suyu sektörlerindeki girişimlerin Yönetim Kurulu üyesidir. Kariyerinde daha önce İsviçre'de global hızlı tüketim ürünleri devi olan Unilever şirketinde Hazine Müdürü olarak çalışan Gür, merkezi nakit ve döviz yönetiminin yanı sıra, Türkiye ve Arjantin için nakit yönetimi görevlerinden de sorumlu olarak kariyerinde yükseliş göstermiştir. Kariyerinin zirve noktasında 60 milyar Euro’luk fon yöneten Gür, mevduatlar, para piyasası fonları yatırımları, ticari kağıt ihracı, aktif olarak şirket içi büyük bir kredi portföyünün yönetimi, faiz oranı yönetimi, dış krediler ve fonlama projeleri gibi aktif nakit yönetimi işlemleri konusunda dünya standartlarında kendisini geliştirdikten sonra, bu bilgileri operasyonel bir rol ile birleştirip kariyerinde bir üst seviyeye taşıyabilmek adına Basel Holding bünyesine katılmıştır.

Çalışma ve öğrenim hayatı boyunca Kıbrıslı Türk olmanın verdiği gurur ile, KIBISAD (Kıbrıslı İş Adamları ve Profesyoneller Derneği) Genel Sekreterliği, Genç Vizyon Gençlik Merkezleri Kurucu Başkanlığı, T.C. Washington Büyükelçiliği Türk Öğrenci Dernekleri Temsilciliği ve TASA (Turkish American Student Association) Başkanlığı da yaparak özverili bir şekilde bilgi ve emek birikimini topluma yararlı aktivitelerde de kullanmaya özen göstermiştir.

25/12/2019 14:26