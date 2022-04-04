Basel Holding Ralli ve Sprint şampiyonası başladı

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun organize ettiği ve ana sponsorluğunu Basel Holding’in üstlendiği 2022 Kuzey Kıbrıs Ralli ve Sprint Şampiyonası geçtiğimiz Pazar günü başladı. Geçtiğimiz sene kaybettiğimiz eski rallicilerden Mehmet Alptürk anısına gerçekleştirilecek ralliyi Enver Haskasap-Halil Mulla ikilisi kazandı

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun (KKTOK) Basel Holding ana sponsorluğunda organize ettiği 2022 Kuzey Kıbrıs Ralli ve Sprint Şampiyonası, geçtiğimiz Pazar günü yapılan yarışla başladı. Otomobil kurumunun eski rallicilerinden merhum Mehmet Alptürk anısına yapılan Sprint rallisi, Aslanköy Ormanı’nda hazırlanan yaklaşık 7 kilometrelik etapta yapıldı. Limon, Genpower, Basel Energy, Gopro, Polaris, Near East Bank, Çağkan Yapı İskele, Çağla Car Care, Aveon Sigorta’nın da katkıları ile gerçekleştirilen yarış, hem ralli şampiyonasına, hem de sprint şampiyonasına puan verdi. 16 ekibin mücadele ettiği yarış, Lefkoşa Fina Petrol İstasyonu önünde yapılan seremoni ile başladı. Ardından ekipler Aslanköy’de hazırlanan etabı biri deneme olmak üzere üçer kez geçtiler. Sprint formatında yapılan yarışta ekipler derece yapmak için iki kez geçtikleri etapta elde ettikleri en iyi dereceye göre sıralandılar. Seyircilerin de yoğun ilgi gösterdiği yarışta, Skoda Fabia R5 ile yarışan Enver Haskasap-Halil Mulla ikilisi günün en iyi derecesini yaptı. , Drift NEU Racing Team ekibinin derecesi 5 dakika 34.957 saniye oldu. GOODYEAR Racing Team ekibi, Mitsubishi Lancer EVO 9 ile yarışan, Çağkan Bozalanlar-Hasan Odun ikilisi ikinci olurken, TEAM EVO RT takımından, Mitsubishi Lancer EVO 4 ile yarışan, Sadık Bilgimer-Buse Bilgimer ikilisi üçüncü oldu. İkinci, üçüncü ve dördüncü sırayı sadece 1 saniyenin ayırdığı yarışta genel klasman podyumunu kaçırarak dördüncü olan ekip ise, Canam Maverick X3 ile yarışan Ahmet Kofalı-Hüseyin Önder Palaz ikilisi oldu.

4 sınıfta podyum için mücadele yaşandı

16 ekibin kıyasıya mücadele ettiği yarışta 12 ekip finişi görebildi. Oldukça tozlu fakat bir o kadar da keyifli etabın ardından Sınıf 2’de de Haskasap-Mulla ikilisi birinciliğe ulaşmayı başardı. Sınıf 2’de ikinci olan ekip Mitsubishi Lancer Evo 10 R4 ile yarışan, Kıbrıs Online Rally Team ekibi, Mehmet Kamiloğlu-Ahmet Özerdem ikilisiydi. Sınıf N’de birinciliği kimseye kaptırmayan Çağkan Bozalanlar-Hasan Odun ikilisini, Kıbrıs Online Rally Team’den Barış Kalfaoğlu-Ömer Topcu ikilisi ikinci olarak ve Mehmet Çocuk-Ahmet Buzlukcuoğlu ikilisi üçüncü olarak takip etti. Bu sınıfta saniyenin beşte biri farkla podyumu kaçıran ekip ise GOODYEAR Racing Team’den Oktay Çocuk-Hüseyin Çocuk ikilisi oldu. Sınıf 1’de ise, kızı Buse Bilgimer ile yarışan Sadık Bilgimer birinciliğe ulaştı. Onları Team Evo RT takımından Yusuf Cambaz-Gökhan Sancar ikilisi ikinci olarak ve Kerim Hacımevlüt-Rasim Çetinkaya ikilisi üçüncü olarak takip etti. UTV araçlarla yarışan ve izleyenlere büyük keyif veren sınıf R’de ise Ahmet Kofalı-Hüseyin Önder Palaz ikilisi birinci, Edim Macila-Ayşe Alptürk Macila ikilisi ikinci ve Mahmut Bozalanlar-Mustafa Bektaş ikilisi üçüncü oldu. Kadın Co-pilotlarda Buse Bilgimer birinci, Ayşe Alptürk Macila ise ikinci oldu. Şanssızlık yaşayarak finiş göremeyen ekipler ise Celal Erülkü-Oktay Erülkü ikilisi, Selen Bilgimer-Ali Burhan ikilisi, Osman Pozan-Birdal Cihangir ikilisi ve Oktay Erülkü-Celal Erülkü ikilisi oldu. Etabın tamamlanmasının ardından Haspolat Fina’da yapılan ödül töreni ile dereceye girenlere kupaları takdim edildi. Dereceye girenlere ödüllerini Basel Holding adına Gürsu Çakaloz, KKTOK Başkanı Tigin Kişmir ve Alptürk ailesi takdim etti.

Dereceler:

No. Takım Pilot Co-Pilot Araç Sınıf En İyi 1 2 Drift NEU Racing Team Enver Haskasap Halil Mulla Skoda Fabia R5 2 05:34.957 2 3 GOODYEAR Racing Team Çağkan Bozalanlar Hasan Odun Mitsubishi Lancer Evo IX N 05:46.306 3 8 TEAM EVO RT Sadık Bilgimer Buse Bilgimer Mitsubishi Lancer Evo IV 1 05:46.997 4 4 Ahmet Kofalı Hüseyin Önder Palaz Canam Maverick X3 R 05:47.357 5 9 KIBRISONLİNE Rally Team Barış Kalfaoğlu Ömer Topçu Mitsubishi Lancer Evo IX N 05:50.613 6 5 Edim Macila Ayşe Alptürk Macila Canam Maverick X3 R 05:51.178 7 17 KIBRISONLİNE Rally Team Mehmet Çocuk Ahmet Buzlukçuoğlu Mitsubishi Lancer Evo X N 05:58.139 8 7 GOODYEAR Racing Team Oktay Çocuk Hüseyin Çocuk Mitsubishi Lancer Evo IX N 05:58.391 9 14 KIBRISONLİNE Rally Team Mehmet Kamiloğlu Ahmet Özerdem Mitsubishi Lancer Evo X R4 2 06:00.492 10 16 TEAM EVO RT Yusuf Cambaz Gökhan Sancar Mitsubishi Lancer Evo VI 1 06:02.861 11 10 GOODYEAR Racing Team Kerim Hacımevlüt Rasim Çetinkaya Mitsubishi Lancer Evo VI 1 06:03.842 12 22 Mahmut Bozalanlar Mustafa Bektaş Canam Maverick X3 R 06:18.459 13 11 Celal Erülkü Oktay Erülkü Canam Maverick X3 R Bitiremedi 14 12 TEAM EVO RT Selen Bilgimer Ali Burhan Mitsubishi Lancer Evo III 1 Bitiremedi 15 19 KARADUMAN Rally Team Osman Pozan Birdal Cihangir Peugeot 206 Gti 3 Bitiremedi 16 23 Oktay Erülkü Celal Erülkü Canam Maverick X3 R Bitiremedi

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04/04/2022 11:50