Basel Holding Ralli ve Sprint şampiyonası başladı

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04/04/2022

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Basel Holding Ralli ve Sprint şampiyonası başladı

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun organize ettiği ve ana sponsorluğunu Basel Holding’in üstlendiği 2022 Kuzey Kıbrıs Ralli ve Sprint Şampiyonası geçtiğimiz Pazar günü başladı. Geçtiğimiz sene kaybettiğimiz eski rallicilerden Mehmet Alptürk anısına gerçekleştirilecek ralliyi Enver Haskasap-Halil Mulla ikilisi kazandı

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun (KKTOK) Basel Holding ana sponsorluğunda organize ettiği 2022 Kuzey Kıbrıs Ralli ve Sprint Şampiyonası, geçtiğimiz Pazar günü yapılan yarışla başladı. Otomobil kurumunun eski rallicilerinden merhum Mehmet Alptürk anısına yapılan Sprint rallisi, Aslanköy Ormanı’nda hazırlanan yaklaşık 7 kilometrelik etapta yapıldı. Limon, Genpower, Basel Energy, Gopro, Polaris, Near East Bank, Çağkan Yapı İskele, Çağla Car Care, Aveon Sigorta’nın da katkıları ile gerçekleştirilen yarış, hem ralli şampiyonasına, hem de sprint şampiyonasına puan verdi. 16 ekibin mücadele ettiği yarış, Lefkoşa Fina Petrol İstasyonu önünde yapılan seremoni ile başladı. Ardından ekipler Aslanköy’de hazırlanan etabı biri deneme olmak üzere üçer kez geçtiler. Sprint formatında yapılan yarışta ekipler derece yapmak için iki kez geçtikleri etapta elde ettikleri en iyi dereceye göre sıralandılar. Seyircilerin de yoğun ilgi gösterdiği yarışta, Skoda Fabia R5 ile yarışan Enver Haskasap-Halil Mulla ikilisi günün en iyi derecesini yaptı. , Drift NEU Racing Team ekibinin derecesi 5 dakika 34.957 saniye oldu. GOODYEAR Racing Team ekibi, Mitsubishi Lancer EVO 9 ile yarışan, Çağkan Bozalanlar-Hasan Odun ikilisi ikinci olurken, TEAM EVO RT takımından, Mitsubishi Lancer EVO 4 ile yarışan, Sadık Bilgimer-Buse Bilgimer ikilisi üçüncü oldu. İkinci, üçüncü ve dördüncü sırayı sadece 1 saniyenin ayırdığı yarışta genel klasman podyumunu kaçırarak dördüncü olan ekip ise, Canam Maverick X3 ile yarışan Ahmet Kofalı-Hüseyin Önder Palaz ikilisi oldu.

4 sınıfta podyum için mücadele yaşandı

16 ekibin kıyasıya mücadele ettiği yarışta 12 ekip finişi görebildi. Oldukça tozlu fakat bir o kadar da keyifli etabın ardından Sınıf 2’de de Haskasap-Mulla ikilisi birinciliğe ulaşmayı başardı. Sınıf 2’de ikinci olan ekip Mitsubishi Lancer Evo 10 R4 ile yarışan, Kıbrıs Online Rally Team ekibi, Mehmet Kamiloğlu-Ahmet Özerdem ikilisiydi. Sınıf N’de birinciliği kimseye kaptırmayan Çağkan Bozalanlar-Hasan Odun ikilisini, Kıbrıs Online Rally Team’den Barış Kalfaoğlu-Ömer Topcu ikilisi ikinci olarak ve Mehmet Çocuk-Ahmet Buzlukcuoğlu ikilisi üçüncü olarak takip etti. Bu sınıfta saniyenin beşte biri farkla podyumu kaçıran ekip ise GOODYEAR Racing Team’den Oktay Çocuk-Hüseyin Çocuk ikilisi oldu. Sınıf 1’de ise, kızı Buse Bilgimer ile yarışan Sadık Bilgimer birinciliğe ulaştı. Onları Team Evo RT takımından Yusuf Cambaz-Gökhan Sancar ikilisi ikinci olarak ve Kerim Hacımevlüt-Rasim Çetinkaya ikilisi üçüncü olarak takip etti. UTV araçlarla yarışan ve izleyenlere büyük keyif veren sınıf R’de ise Ahmet Kofalı-Hüseyin Önder Palaz ikilisi birinci, Edim Macila-Ayşe Alptürk Macila ikilisi ikinci ve Mahmut Bozalanlar-Mustafa Bektaş ikilisi üçüncü oldu. Kadın Co-pilotlarda Buse Bilgimer birinci, Ayşe Alptürk Macila ise ikinci oldu. Şanssızlık yaşayarak finiş göremeyen ekipler ise Celal Erülkü-Oktay Erülkü ikilisi, Selen Bilgimer-Ali Burhan ikilisi, Osman Pozan-Birdal Cihangir ikilisi ve Oktay Erülkü-Celal Erülkü ikilisi oldu. Etabın tamamlanmasının ardından Haspolat Fina’da yapılan ödül töreni ile dereceye girenlere kupaları takdim edildi. Dereceye girenlere ödüllerini Basel Holding adına Gürsu Çakaloz, KKTOK Başkanı Tigin Kişmir ve Alptürk ailesi takdim etti.

Dereceler:

 

No.

Takım

Pilot

Co-Pilot

Araç

Sınıf

En İyi

1

2

Drift NEU Racing Team

Enver Haskasap

Halil Mulla

Skoda Fabia R5

2

05:34.957

2

3

GOODYEAR Racing Team

Çağkan Bozalanlar

Hasan Odun

Mitsubishi Lancer Evo IX

N

05:46.306

3

8

TEAM EVO RT

Sadık Bilgimer

Buse Bilgimer

Mitsubishi Lancer Evo IV

1

05:46.997

4

4

 

Ahmet Kofalı

Hüseyin Önder Palaz

Canam Maverick X3

R

05:47.357

5

9

KIBRISONLİNE Rally Team

Barış Kalfaoğlu

Ömer Topçu

Mitsubishi Lancer Evo IX

N

05:50.613

6

5

 

Edim Macila

Ayşe Alptürk Macila

Canam Maverick X3

R

05:51.178

7

17

KIBRISONLİNE Rally Team

Mehmet Çocuk

Ahmet Buzlukçuoğlu

Mitsubishi Lancer Evo X

N

05:58.139

8

7

GOODYEAR Racing Team

Oktay Çocuk

Hüseyin Çocuk

Mitsubishi Lancer Evo IX

N

05:58.391

9

14

KIBRISONLİNE Rally Team

Mehmet Kamiloğlu

Ahmet Özerdem

Mitsubishi Lancer Evo X R4

2

06:00.492

10

16

TEAM EVO RT

Yusuf Cambaz

Gökhan Sancar

Mitsubishi Lancer Evo VI

1

06:02.861

11

10

GOODYEAR Racing Team

Kerim Hacımevlüt

Rasim Çetinkaya

Mitsubishi Lancer Evo VI

1

06:03.842

12

22

 

Mahmut Bozalanlar

Mustafa Bektaş

Canam Maverick X3

R

06:18.459

13

11

 

Celal Erülkü

Oktay Erülkü

Canam Maverick X3

R

Bitiremedi 

14

12

TEAM EVO RT

Selen Bilgimer

Ali Burhan

Mitsubishi Lancer Evo III

1

Bitiremedi 

15

19

KARADUMAN Rally Team

Osman Pozan

Birdal Cihangir

Peugeot 206 Gti

3

 Bitiremedi

16

23

 

Oktay Erülkü

Celal Erülkü

Canam Maverick X3

R

 Bitiremedi

 

04/04/2022 11:50
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TAGS: Basel Holding Ralli, Sprint şampiyonası, haber, kktc
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