Basel Holding’e Finansta Mükemmeliyet Ödülü…

Avrupa’nın önde gelen girişim sermaye gruplarından Basel Holding, farklı ülkelerde art arda faaliyete geçirdiği yatırımlarının yanısıra etkili ve stratejik finansal yönetim vizyonuyla da başarılara imza atıyor…

Basel Holding CFO’su Tahsin Gür, Acquisitions International (AI) ve Continuing Professional Development (CPD) işbirliğiyle hazırlanan ‘EnEtkin 50 CFO’ listesinde yeraldı. İngiltere merkezli AI tarafından bu yıl dokuzuncusu düzenlenen “Avrupa’nın En Etkin Finans Liderleri Araştırması” sonuçlandı.

Etkili ve verimli risk yönetimi ile CFO’ların rolüne odaklanan araştırmada, performansı ve başarısıyla dikkat çeken 50 CFO arasında Basel Holding CFO’su Tahsin Gür de yer aldı. Avrupa’nın En Etkin 50 CFO listesinin dokuzuncusunda, belirlenen binin üzerinde organizasyon; cirobüyüklüğü, aktif büyüklüğü, çalışansayısı, son dört yıllık kâ rbüyümesi, nakit yaratma kapasitesi, organizasyonun sektördeki itibarı yönlerinden analiz edildi. En başarılı finansal performans gösteren 400 şirketin CFO’ları belirlendi. Danışma Kurulu’nun oylama ve değerlendirmeleri sonucu Avrupa’nın en etkin 50 CFO’su listesi ortaya çıktı.

İştirakleri Jova Digital, JuiceBot, Duuple’ın yanısıra Corpayss gibi projelerle adından söz ettirmekte olan Basel Holding CFO’su Tahsin Gür; Acquisition International (AI) işbirliği ile hazırlanan ‘Seçkin CFO’ listesinde yeraldı. Gür’e ödülü, 18 Haziran’da gerçekleştirilen CFO Excellence Summit 2019 kapsamında düzenlenen ödül töreninde takdim edildi.

CFO’ların yeni dünyada artmakta olan önemi hakkında açıklamalarda bulunan Tahsin Gür;

“Yurtiçi ve küresel belirsizlik ortamında piyasaları ve yatırım enstrümanlarını analiz etmek her zamankinden daha zor. Sürdürülebilir rekabet, dijitalleşme ile birlikte hız, uyum ekseninde güçlü bir risk yönetim stratejisi gerektiriyor. Risk yönetimini etkin bir savunma mekanizmasının ilerisine değer odağına taşıyan şirketler rekabette öne çıkıyor. Risk ekosisteminin yetkinlik kümesi olarak tanımlanan CFO (Chief Financial Officer)fonksiyonuna şüphesiz bu süreçte çok iş düşüyor.” dedi.