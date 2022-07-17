Basel Ralli Şampiyonası İskele Rallisi başladı

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun organize ettiği ve ana sponsorluğunu Basel Holding’in üstlendiği 2022 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası dördüncü yarışı, 13.İskele Rallisi, dün geçilen iki etapla başladı. İskele Belediyesi’nin de katkılarıyla yapılan rallide ilk günü Barış Kalfaoğlu-Ahmet Özerdem ikilisi lider tamamladı

13. İskele Rallisi, İskele Belediyesi’nin de katkıları ile 2 günlük programla yapılıyor. İskele Belediyesi’nin yanı sıra, Limon, Eurol, Chagla Car Care, enlglobal, Near East Bank, Tekan Mobile, Çağkan Yapı İskele Sistemleri, GoPro, GenPower, Polaris ve Basel Energy’nin de katkılarıyla hayata geçirilen yarış, dün (16 Temmuz Cumartesi) Noyanlar Royal Sun önünde yapılan seremoni ile başladı. Yarışın başlama işaretini İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ve Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu Başkanı Tigin Kişmir verdi.

Startın ardından ekipler 2 kez art arda, Ardahan bölgesinde hazırlanan 7,80 kilometrelik Ardahan Etabı’nı gece etabı olarak geçip ilk günü tamamladılar. Ardahan’da iki etapta da en iyi dereceyi elde ederek ilk günü lider tamamlayan ekip, Kıbrıs Online Rally Team’den Barış Kalfaoğlu-Ahmet Özerdem ikilisi oldu. günün ikincisi aynı takımdan Murat Aşık-Mustafa Yücener ikilisi olurken, günü üçüncü tamamlayan ekip, yine aynı takımdan Mehmet Kamiloğlu-Mehmet Mişon ikilisi oldu.

Pazar günü Topçuköy, Sınırüstü ve İskele etapları geçilecek

Bugün (17 Temmuz Pazar günü) ise Topçuköy, Sınırüstü ve İskele bölgesinde, aynı isimlerle hazırlanan 3 etap ikişer kez art arda geçilecek. Servis alanının son yıllarda olduğu gibi Makenzi Beach park yerinde kurulacağı rallinin ikinci günü, yaklaşık 9 kilometre uzunluğundaki Topçuköy Etabı’nın 10.00 ve 11.05’te iki kez art arda geçilmesiyle başlayacak. Servis arasının ardından ekipler bu kez 12.45 ve 13.42’de iki kez art arda yaklaşık 10 kilometrelik Sınırüstü Etabı’nı geçecekler ve yine servis alacaklar. 3 saat ara verildikten sonra servis yapılacak ve bu kez 18.15 ve 18.55’te ilk aracın start almasıyla iki kez art arda yaklaşık 9 kilometre uzunluğundaki İskele Etabı geçilecek ve Makenzi Beach’te yapılacak ödül töreni ile organizasyon son bulacak

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17/07/2022 08:21