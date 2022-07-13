Basel Ralli Şampiyonası İskele’de

Hafta sonu İskele’de Ralli heyecanı yaşanacak

ads ads ads
13/07/2022

ads
ads
Basel Ralli Şampiyonası İskele’de

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun organize ettiği ve ana sponsorluğunu Basel Holding’in üstlendiği 2022 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası dördüncü yarışı, 13.İskele Rallisi, 16-17 Temmuz 2022 tarihleri arasında yapılıyor. İskele Belediyesi’nin de katkılarıyla yapılacak yarışa 15 ekip kayıt yaptırdı

Cumartesi gece Ardahan etabı geçilecek

13. İskele Rallisi, İskele Belediyesi’nin de katkıları ile 2 günlük programla yapılacak. İskele Belediyesi’nin yanı sıra, Limon, Eurol, Chagla Car Care, enlglobal, Near East Bank, Tekan Mobile, Çağkan Yapı İskele Sistemleri, GoPro, GenPower, Polaris ve Basel Energy’nin de katkılarıyla hayata geçirilecek yarış, 16 Temmuz Cumartesi günü İskele Panayır alanından saat 20.00’de start alacak. Ekipler 2 kez art arda, Ardahan bölgesinde hazırlanan 7,80 kilometrelik Ardahan Etabı’nı gece etabı olarak geçip ilk günü tamamlayacaklar. Ardahan Etabı’nın ilk araç için ilk start saati 20.30 olarak belirlenirken, ikinci etap 21.33’te başlayacak.

Pazar günü Topçuköy, Sınırüstü ve İskele etapları geçilecek

17 Temmuz Pazar günü ise Topçuköy, Sınırüstü ve İskele bölgesinde, aynı isimlerle hazırlanan 3 etap ikişer kez art arda geçilecek. Servis alanının son yıllarda olduğu gibi Makenzi Beach park yerinde kurulacağı rallinin ikinci günü, yaklaşık 9 kilometre uzunluğundaki Topçuköy Etabı’nın 10.00 ve 11.05’te iki kez art arda geçilmesiyle başlayacak. Servis arasının ardından ekipler bu kez 12.45 ve 13.42’de iki kez art arda yaklaşık 10 kilometrelik Sınırüstü Etabı’nı geçecekler ve yine servis alacaklar. 3 saat ara verildikten sonra servis yapılacak ve bu kez 18.15 ve 18.55’te ilk aracın start almasıyla iki kez art arda yaklaşık 9 kilometre uzunluğundaki İskele Etabı geçilecek ve Makenzi Beach’te yapılacak ödül töreni ile organizasyon son bulacak

15 ekip ralliye kayıt yaptırdı

Yarışın hazırlıkları sürerken, kayıt işlemleri tamamlandı ve yarışa 4 farklı sınıfta toplam 15 ekip kayıt yaptırdı. Ülkemizin yaz sıcağında yapılmasına rağmen her sezon büyük ilgi gören ve keyifli dakikalara sahne olan İskele Rallisi’nde, oldukça çekişme yaşanması bekleniyor.

 

2022 İskele Rallisi Kayıt Listesi:

 

Takım

Pilot

Co-Pilot

Araç

Sınıf

1

GOODYEAR Racing Team

Çağkan Bozalanlar

Hasan Odun

Mitsubishi Lancer Evo IX

N

2

Drift NEU Racing Team

Halil Mulla

Mehmet Çağla

Skoda Fabia R5

2

3

Kıbrıs Online Rally Team

Mehmet Kamiloğlu

Mehmet Mişon

Mitsubishi Lancer Evo X R4

2

4

Team EVO RT

Sadık Bilgimer

Buse Bilgimer

Mitsubishi Lancer Evo IV

1

5

Kıbrıs Online Rally Team

Barış Kalfaoğlu

TBA

Mitsubishi Lancer Evo IX

N

6

Kıbrıs Online Rally Team

Mehmet Çocuk

İrfan Topçu

Mitsubishi Lancer Evo X

N

7

GOODYEAR Racing Team

Kerim Hacımevlüt

Rasim Çetinkaya

Mitsubishi Lancer Evo VI

1

8

GOODYEAR Racing Team

Oktay Çocuk

Hüseyin Çocuk

Mitsubishi Lancer Evo IX

N

9

Team EVO RT

Selen Bilgimer

Ali Burhan

Mitsubishi Lancer Evo VI

1

10

Kıbrıs Online Rally Team

Murat Aşık

Mustafa Yücener

Ford Fiesta R5

2

11

 

Vural Vurur

Gökan Bolatçıoğlu

Mitsubishi Lancer Evo X

N

12

Team EVO RT

Yusuf Cambaz

Gökhan Sancar

Mitsubishi Lancer Evo VI

1

13

Team EVO RT

İbrahim Argün

TBA

Mitsubishi Lancer Evo VI

1

14

 

Edim Macila

Ayşe Alptürk Macila

Canam Maverick X3

R

15

 

Önder Zaim

Emre Üngüder

Canam Maverick X3

R

 

 

13/07/2022 13:48
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Basel, Ralli Şampiyonası, İskele,
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.