Basel Ralli Şampiyonası Lefkoşa’da devam ediyor

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun organize ettiği ve ana sponsorluğunu Basel Holding’in üstlendiği 2024 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası beşinci yarışı, “Zafer Doğan Anı Rallisi”, 17-18 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapılıyor. Merhum Zafer Doğan anısına yapılacak yarışa 26 ekip kayıt yaptırdı

Cumartesi Akşamüzeri Fuar Seyirci Özel Etabı geçilecek

Basel Holding 2024 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası’nın beşinci ayağı olan Zafer Doğan Anı Rallisi 2 günlük programla yapılacak. Sami Doğan Motors’un yanı sıra, Çağra Home Center, Basel Energy, Polaris, GenPower, GoPro, Limon, Near East Bank, Çağkan Yapı İskele Sistemleri, Sportface, İkas Süpermarket, Aveon Sigorta, Rinata Parts & Oil, Chagla Car Care, Eurol ve Seyhun Bıkmaz Şoför Okulu’nun da katkılarıyla hayata geçirilecek yarış, 17 Ağustos 2024 Cumartesi günü Sami Doğan Motors önünden saat 17.00’de start alacak. Startın ardından ekipler uzun bir aranın ardından ilk kez kullanılacak olan Fuar Seyirci Özel Etabı’nı geçip ilk günü tamamlayacaklar. Fuar Seyirci Özel Etabı’nın ilk araç için start saati 17.48 olarak belirlendi.

Pazar günü Meriç, Balıkesir, Mora ve Balıkesir Uzun etapları geçilecek

18 Ağustos 2024 Pazar günü ise Meriç, Balıkesir ve Mora bölgelerinde hazırlanan 4 etap ikişer kez geçilecek. Rallinin ikinci günü, yaklaşık 5,7 kilometre uzunluğundaki Meriç Etabı ile başlayacak. 10.33’de başlayacak etabın ardından 11.06’da yaklaşık 8,8 kilometre uzunluğundaki Balıkesir Etabı ve tekrar 11.59’da Meriç Etabı ile 12,32’de Balıkesir Etabı geçilecek. Servis arasının ardından ekipler bu kez 14.35’de yaklaşık 2.50 kilometre uzunluğundaki Mora Etabı’nı geçecekler. 14,58’de yaklaşık 14,2 kilometre uzunluğundaki Balıkesir Uzun etabı geçilecek ve ardından yeniden 15.51’de Mora ile 16.14’te Balıkesir Uzun Etabı geçilerek ralli son bulacak. Ekipler finiş görmelerinin ardından ödül töreni için Sami Doğan Motors’a dönecekler.

Stephan Prevot rallide Mert Yudulmaz'ın co pilotluğunu yapacak

Yarışın hazırlıkları sürerken, kayıt işlemleri tamamlandı ve yarışa 5 farklı sınıfta toplam 26 ekip kayıt yaptırdı. Kariyerinde Avrupa şampiyonluğu bulunan Stephan Prevot rallide Mert Yudulmaz'ın co pilotluğunu yapacak. Kariyerinde sayısız WRC ve ERC startı bulunan; Hening Solberg, Bruno Thierry, Chris Atkinson ve Francois Duval gibi başarılı isimlerle start alan Belçikalı sporcu bu hafta sonu ülkemizde start alacak. Sınıf 2’de R5’lerin mücadelesinde 7 ekip olacak. Sınıf N’de 4 ekip, Sınıf 1’de 7 ekip, Sınıf 4’te 5 ekip ve Sınıf R’de 3 ekip mücadele edecek. Enver Haskasap-Halil Mulla ekibi, Çağkan Bozalanlar-Hasan Evrensel ekibi, Cevdet Alptürk-Mehmet Çağla ekibi, Oktay Çocuk-Hüseyin Çocuk ekibi ve Zeki Demirdeş-Cihan Anıl Şahin ekibine bu yarışta R5 ile Sami Doğan-Ali Burhan ekibi ve Cem Yudulmaz-Deniz Gümüş ekibi eşlik edecek.