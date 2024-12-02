Basel Ralli Şampiyonası’nda final nefes kesen bir yarışla yapıldı

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun organize ettiği ve ana sponsorluğunu Basel Holding’in üstlendiği 2024 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası’nda final yapıldı. Sezonun sekizinci ve final yarışı olan Çağkan Yapı-Near East Bank Rallisi’ni Cevdet Alptürk-Mehmet Çağla ikilisi kazanırken, Enver Haskasap-Halil Mulla ikilisi şampiyonluğa ulaşmayı başardı.

Basel Holding’in ana sponsorluğunda Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun (KKTOK), organize ettiği ralli şampiyonasının sekizinci ve final yarışı iki günlük programla yapıldı. Çağkan Yapı-Near East Bank Rallisi adıyla yapılan rallide ilk gün Akdeniz bölgesinde, ikinci gün ise Alayköy ve YDÜ Kampüsü içerisinde yapılan etaplarla geçildi. Nefesleri kesen şampiyonluk mücadelesine sahne olan yarışta, geçilen 7 etabın 5’inde en iyi dereceyi elde eden Goodyear Racing Team ekibi Cevdet Alptürk-Mehmet Çağla ikilisi zafere ulaşmayı başardı. Ekstra puanlar veren avantaj etabında da lider olan Alptürk-Çağla ikilisi yarıştan maksimum puanları almayı başardı. Şampiyonluk için yarışı kazanması gereken bir diğer Goodyear Racing Team ekibi Çağkan Bozalanlar-Hasan Evrensel ikilisi Alayköy etaplarının ikisini de kazanmalarına rağmen ikincilikle yetinmek durumunda kaldılar. Yarışın ilk gününde lastik patlatan ve yürüyen aksamı da hasar alan Drift NEU Racing Team ekibi Enver Haskasap-Halil Mulla ikilisi ihtiyaçları olan üçüncülüğü almayı başardılar ve sezonun en büyüğü olma gururuna ulaştılar. Daha temkinli bir yarış geçiren Haskasap-Mulla ikilisi, Basel Holding 2024 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonu olmayı başardılar.

Ahmet Demirel 2024 Ralli Kupası birincisi Güllü-Önderol ikilisi

Mahalli ralli kupası bu sezon merhum rallici Ahmet Demirel anısına yapıldı. Sınıf 2 araçlarının dışında kalan ekiplerin katıldığı Ahmet Demirel Ralli Kupası’nda bu yarış zirvede Tolga Güllü-Hasan Önderol ikilisi yer almayı başardı. İkinci Bilgimer Rally Team’den Sadık Bilgimer-Buse Bilgimer ikilisi olurken, üçüncü Drift NEU Racing Team ekibi Erdaş Uçaner-Arkın Şevketoğlu ikilisi oldu. Sınıf 2 birincisi Alptürk-Çağla ikilisi, Sınıf R birincisi Güllü-Önderol ikilisi, Sınıf 1 birincisi Sadık Bilgimer-Buse Bilgimer ikilisi, Sınıf 4 birincisi Karaduman Rally Team’den Özhan Karaduman-Ahmet Buzlukçuoğlu ikilisi ve Sınıf N birincisi Hüseyin Yarkıner-Ümit Kolçak ikilisi oldu. Kadın co-pilotlarda yarışın tek kadın yarışçısı Buse Bilgimer birincilik kupasını alırken, gençlerde Hasan Önderol birinci, Buse Bilgimer ikinci ve Ahmet Biricik üçüncü oldu. Bu sezon ilk kez yapılan, 45 yaş üstü sporcuların yer aldığı Masterler kupasında yarışın birincisi Cem Yudulmaz-Ahmet Gürün ikilisi olurken, ikinci Oktay Çocuk-Hüseyin Çocuk ikilisi oldu.

Ödül töreni İkas Süpermarket önünde yapıldı

Basel Holding, Near East Bank ve Çağkan Yapı’nın yanı sıra, İkas Süpermarket, Basel Energy, Polaris, GenPower, GoPro, Limon, Sportface, Aveon Sigorta, Rinata Parts & Oil, Chagla Car Care, Seyhun Bıkmaz Şoför Okulu, Car&Cars, Dorana Turizm ve Eurol’un da katkıları ile gerçekleştirilen yarış Yakın Doğu Üniversitesi içerisinde hazırlanan İkas seyirci özel etabı ile tamamlandı. Seyircilerin yoğun ilgi gösterdiği İkas SSS’in ardından ödül töreni İkas Süpermarket önünde yapıldı. Dereceye girenlere kupalarını YDÜ Mütevelli Heyeti Başkanı İrfan Suat Günsel, Near East Bank Genel Müdürü Enver Haskasap, Çağkan Yapı İskele Sistemleri Direktörü Çağkan Bozalanlar, KKTOK Başkanı Tigin Kişmir ve KKTOK Asbaşkanı Mahmut Sezinler takdim etti.