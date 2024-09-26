Basel Tırmanma Şampiyonası devam ediyor

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu'nun organize ettiği 2024 Basel Holding Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonası üçüncü yarışı 28 Eylül 2024 Cumartesi günü Boğaz-St. Hilarion yolunda gerçekleştirilecek.

5 yarıştan oluşacak şampiyonaya bu yıl ilgi artarken geçtiğimiz sezonun şampiyonu ve şampiyona lideri Deniz Denner, tırmanma şampiyonasında adlarından sıkça söz ettiren, daha önceki sezonların başarılı sürücüsü Kemal Topçuoğlu, Güney Kıbrıs Time Attack Şampiyonu ve şampiyona ikincisi Loucas Christoforou, E4 Kategorisi son şampiyonu Ahmet Bağrıaçık, ralli şampiyonlarından Çağkan Bozalanlar’ın da içinde bulunduğu 28 sürücü St. Hilarion yolunda en iyi zaman için yarışacaklar.

28 Eylül 2024 Cumartesi günü saat 14.00’de start alacak olan yarışta seyirci alanına otobüs servisi yapılacak. Yolun ise sivil trafiğe 13.00’de kapanacağı duyuruldu. Basel Holding’in şampiyona sponsorluğu ve Tuning Torch’un yarış sponsorluğunun yanı sıra; Polaris, Near East Bank, Genpower, Gopro, Limon, Rinata Parts & Oil, İkas Süpermarket, Aveon Sigorta, Seyhun Bıkmaz Şoför Okulu, Avenue Dereboyu, Eurol ve Basel Energy’nin katkıları ile yapılacak üçüncü tırmanma yarışının servis alanı St. Hilarion’da konumlanacak.