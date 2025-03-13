Başhekim bakanlığa alındı
YAYIN TARİHİ:
13/03/2025
Üst Kademe Yöneticileri Yasası uyarınca Dışişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığında göreve atamalar yapıldı.
Resmi Gazete’de dün yayımlanan kararnamelere göre, Dışişleri Bakanlığı Dışişleri Dairesi müdür/temsilci mevkiine Müjde İnançoğlu ve Murat Soysal atandı.
Sağlık Bakanlığı Yataklı Tedaviler Kurumları müdür mevkiine ise Adil Özyılkan atandı.
Özyılkan, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi olarak görev yapıyordu.
Atamalar, bugünden itibaren geçerli olacak
YAYIN TARİHİ: