Başhekim bakanlığa alındı

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13/03/2025

Başhekim bakanlığa alındı

Üst Kademe Yöneticileri Yasası uyarınca Dışişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığında göreve atamalar yapıldı.

Resmi Gazete’de dün yayımlanan kararnamelere göre, Dışişleri Bakanlığı Dışişleri Dairesi müdür/temsilci mevkiine Müjde İnançoğlu ve Murat Soysal atandı.

Sağlık Bakanlığı Yataklı Tedaviler Kurumları müdür mevkiine ise Adil Özyılkan atandı. 

Özyılkan, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi olarak görev yapıyordu.

Atamalar, bugünden itibaren geçerli olacak

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