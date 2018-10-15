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Başhekim Hıdıroğlu: Cengiz Topel Hastanesi'nde birçok eksiklik giderildi

Cengiz Topel Hastanesi, gelişiyor

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15/10/2018

Başhekim Hıdıroğlu: Cengiz Topel Hastanesi'nde birçok eksiklik giderildi

2.Basamak sağlık hizmeti sunan 45 yataklı Cengiz Topel Hastanesi’nde, birçok eksikliğin giderildiği belirtildi.

Hastane ile ilgili bilgiler veren Hastane Başhekimi Dr Zafer Hıdıroğlu,belli branşlarda doktorların Başkent Lefkoşa’dan takviye olarak geldiğini belirterek,hastanenin 24 saat sağlık hizmeti verdiğini ve poliklinik hizmetleri dışında acil servisin ise 1 hekimle 24 saat çalıştığını vurguladı.

Hıdıroğlu, son altı aylık dönemde yapılanlara da dikkat çekerek, hastanenin acil kayıt bölümünün 24 saate geçirildiğini, yakın zamanda laboratuvar hizmetlerinin de 24 saate çıkacağını kaydetti.

Hastanede birçok eksikliğin önemli derecede giderildiğini vurgulayan Hıdıroğlu, Güzelyurt Sağlık Merkezi’nin 24 saat hizmete geçmesiyle Cengiz Topel Hastanesi’nin yükünün hafiflediğine de dikkati çekti.

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TAGS: Cengiz Topel Hastanesi
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