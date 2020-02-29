Başhekim Özyılkan'dan açıklama: Kalbinden çok büyük bir yara aldı

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Adil Özyılkan, hastanede dün sabah meydana gelen yangın nedeniyle açıklama yaptı. Başhekim Özyılkan, hastanenin kalbine dokunan servisinin, kalbinden çok büyük bir yara aldığını belirtti.

Özyılkan açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Ben 20 kusur yıldır Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesi’nde çalışmaktayım. Her zaman olduğum her kademede hastaneyi geliştirmeye, hep daha ileriye götürmeye çalıştım. Bugün hastahanemizin kalbine dokunan servisimiz, kalbinden çok büyük bir yara almıştır. Yangın sırasında kendi canını hiçe sayarak dumanlar içinde hastalarımızım canını kurtarmak için çalışan görev arkadaşlarım, sizlerin bugünkü çalışmalarınız karşısında gerçekten kelimeler yetersiz kalır. Siz gerçekten görevini çok büyük bir özveri, sevgi ve aşkla yapan insanlarsınız. İtfaiye ekiplerimizin, güvenlik kuvvetlerimizin, sivil savunma teşkilatımızın, polislerimizin ve halkımızın özverili çalışmaları için onlara da binlerce teşekkürler. Halkımın, basının bize el uzatışını gördüm. İnanıyorum ki en kısa zamanda çok daha güçlü olarak ayağa kalkacak ve Amiral Gemisi ünvanına layık bir şekilde hizmet vermeye devam edeceğiz."

29/02/2020 10:33